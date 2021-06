Ultime Notizie Roma del 23-06-2021 ore 20:10

romadailynews radiogiornale Buon pomeriggio dalla redazione in studio Giuliano Ferrigno il segretario del PD Enrico Letta intervistato al Forum dell’ansa commenta sulla di via le zanne la mia impressione avendo letto le osservazioni e che il disegno di legge non va ad intaccare quel tipo di preoccupazioni sull’autonomia scolastica sulla libertà di espressione è un intervento contro i reati di odio ma non Limita la libertà di espressione quando abbiamo quello che il governo ci dirà Perché titolare dei rapporti con la Santa Sede Non è una questione interna al dibattito italiano aggiunge letta ma di rapporti tra due stati regolati dal concordato Noi siamo convinti della bontà del ddl sin dall’inizio è stato fatto un lavoro importante una norma di civiltà concludi la cronaca una buona notizia è stato trovato vivo Nicola il bimbo di appena 21 mesi scomparso dalla sua casa lo rende noto la Prefettura di Firenze da quanto spiegato il bimbo sarebbe stato trovato a circa 3 km dalla sua abitazione nei boschi del Mugello è stato un giornodella vita in diretta della RAI Giuseppe Di Tommaso a fare trovare il piccolo Nicola risalendo verso la casa del bambino ha sentito rumori lamenti era in fondo ad una scarpata a ridosso della strada profonda una cinquantina di metri del ricoverato da un carabiniere che si è calato il piccolo ha già visto i suoi genitori è stato trasportato con l’elisoccorso è arrivato all’ospedale pediatrico Meyer per effettuare i controlli medici Nicola è già stato sottoposto ad una prima visita che ha rilevato la presenza di escoriazioni superficiali Ma le sue condizioni generali non destano particolare preoccupazione il piccolo della comunque trattenuto in osservazione in attesa di completare gli ultimi accertamenti medici Cambiamo argomento olimpiadi di Tokyo la mia non giovani l’età non mi impedirà di seguirvi con particolare affetto lo ha garantito Sergio Mattarella gli atleti che prenderanno parte ai prossimi giochi olimpici il Presidente della Repubblica ha compirà 80 anni il 23 luglio proprio nel giorno della cerimonia di apertura Conè solo il risultato che conta aggiunto il capo dello Stato ma il successo è dato soprattutto della conseguenza che il movimento possa crescere perché lo sport È una straordinariadi crescita voi ci rappresentate dalle tornare alla nostra bandiera noi tutti Vi seguiremo e statene certi concludi Mattarella saremo con voi era l’ultima notizia per il momento le news e tornano la prossima edizione

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa