Ultime Notizie Roma del 23-07-2019 ore 07:10

romadailynews radiogiornale Buongiorno dalla redazione da Francesco Vitale in studio Si indaga sulla pista anarchica per l’incendio di una cabina elettrica ieri a Rovezzano vicino Firenze che ha provocato ritardi fino a 4 ore la cancellazione molti viaggi se vieni coglie l’occasione per attaccare sono troppe le infrastrutture bloccate dal Ministero dei Trasporti troppi No fa il ministro in blocchi stradali repliche Io sono il Ministro dei blocchi stradali Salvini ministro che non Blocca lo ngp Toninelli un nuovo blackout si è verificata Caracas in diverse altre regioni del Venezuela dopo quelle avvenute nei mesi scorsi Chelini 123 della metropolitana della città hanno sospeso il servizio l’ultimo in queste dimensioni si era registrato il 10 aprile il governo Maduro accusa di sabotaggio le opposizioni E l’amministrazione statunitense di Donald Trump mette le opposizioni puntano il dito contro la cattiva gestionedel ministero dell’energia elettrica Ma i leader dell’opposizione quando hai invitati venezuelani alle manifestazioni indette in tutto il paese il congresso la Casa Bianca hanno raggiunto un accordo bipartisan che prende il tetto del debito per due anni aumentando allo stesso tempo e livelli di spesa per il governo per Donald Trump è un vero compromesso l’accordo deve ora essere approvato alla camera punta a vederlo in settimana prima quindi di settimane di pausa estiva che scatteranno il 26 luglio il Senato potrebbe votarlo la prossima settimana solo dopo il leader del congresso il provvedimento approderà sul tavolo di Donald Trump per la firma facciamo Leanza quel Movimento 5 Stelle io me ne vado subito ha detto Carlo Calenda sul palco della Festa dell’Unità a Roma io non intendo fare la scissione aggiunto Voglio allargare e non staccare nel PD ma se non si esclude in modo definitivo da qui alle elezioni governo con Movimento 5 Stelle cambia tutto il problema di fare una cosa diversa per me c’è sennò non viene sciolto Cambiamo argomento Alitalia ripone grande fiducia in Huawei ren zhengfei fondatoreCEO del Colosso cinese delle telecomunicazioni parla dell’incontro di aprile con il premier Giuseppe Conte a Pechino per il forum sulla belton Road un colloquio molto amichevole arriverà la tavola rotonda con i media Italiani nel quartier generale della compagnia chef de Rang non manca di criticare la Golden Power la cui discussione sei allenata al Senato che si adotta per rendere a complesso fare affari miei via 2 way ha sostenuto forti investimenti concorso berrettini smartphone del 40 50% nuove intercettazioni per l’imprenditore Paolo Arata indagato dalla Procura di Roma fanno trasporto con Armando Siri Sottosegretario della lega di cui si vanta di aver sostenuto l’ingresso nel governo e tentativo anche con il cardinale americano Burt di sostenere con Giorgetti la nomina del figlio Federico Come vice ministro degli Esteri come una bella garanzia nel caso gli esseri andasse Di Maio è un fatto gravissimo la replica del capo Movimento 5 Stelle se qualcuno Eternal governo ha trovato a sabotare l’azione del MoVimento 5 Stelle mi aspetto e chiederò allaAmanda Knox fidanzato Christopher Robinson Lancia una raccolta fondi per sposarsi non ci aspettavamo di pianificare il matrimonio è il primo viaggio di ritorno in Italia Diamante allo stesso tempo ma quando letali nonsense Project ha invitato Amanda non potevamo lasciarci sfuggire l’occasione abbiamo spesi i nostri fondi per il matrimonio in questo viaggio ferma la coppia nella sua pagina dire dove chiede fino a diecimila dollari per organizzare la festa migliore di sempre per la nostra famiglia i nostri Sport l’attaccante della Juventus Cristiano Ronaldo non sarà incriminato dopo che l’ex modella statunitense Kathryn mayorga l’accusato di averla stuprata in una stanza d’albergo Las Vegas nel 2009 il procuratore scrive wolfson sfigato che dopo aver esaminato la nuova indagine della polizia le cose stabilito che esse non possono essere trovate oltre ogni ragionevole dubbio che non saranno completati i capi d’accusa il calciatore Ronaldo aveva sostenuto che rapporto c’era stato ma era stato conera l’ultima notizia buon proseguimento di ascolto linea alla regia

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa