Ultime Notizie Roma del 23-07-2019 ore 08:10

romadailynews radiogiornale ben ritrovate l’ascolto dalla redazione Francesco Vitale in studio Si indaga sulla pista anarchica per l’incendio di una cabina elettrica ieri a Rovezzano vicino Firenze che ha provocato ritardi fino a 4 ore la cancellazione di molti viaggi Salvini cogli l’occasione per attaccare pannelli troppe le infrastrutture bloccata dal Ministero dei Trasporti troppi No fa il ministro i blocchi stradali ma Toninelli replicas Io sono inizio dei blocchi stradali Salvini ministro che non blocca Leone di un esplosione si è verificata la notte scorsa in una palazzina di due piani a Portoferraio nell’isola d’Elba la deflagrazione provocato da una lunga fuga di gas a causa del crollo dell’edificio i vigili del fuoco che stanno ancora operando posto con cinofili squadre usar specializzate nella ricerca tra le macerie hanno estratto ville 3 persone mentre altre due risultano disperse un nuovo blackout si è verificato Akragas e Universeregioni de Venezuela dopo quelli avvenuti nei mesi scorsi le linee 123 della metropolitana della città hanno sospeso il servizio l’ultimo blackout di queste dimensioni si era registrato il 10 aprile il governo Maduro accusati di opposizione l’amministrazione statunitense di Donald Trump mentre le opposizioni puntano il dito contro la cattiva gestione la corruzione del ministero dell’energia elettrica ma il leader dell’opposizione Juan guaido ha invitati delle sue Manifestazioni metti tutto il paese hanno raggiunto un accordo di Latisana che sospende il tetto del debito per due anni aumentando allo stesso tempo i livelli di spesa per il governo per Donald Trump è un vero compromesso d’accordo deve ora essere approvato la camera a Ponte a portarlo in settimana prima quindi delle sei settimane di pausa estiva che scatteranno il 26 luglio il Senato potrebbe votarlo la prossima settimana solo dopo delibera del congresso il provvedimento ha provvederà sul tavolo di Donald Trump per la firma voltiamo pagina se facciamo un alleanza con il Movimento 5 Stelle io me ne vado subito ha detto Carlosul palco della Festa dell’Unità a Roma io non intendo fare la cessione aggiunto Voglio allargare non staccare nel PD ma se non si esclude in modo definitivo da qui alle elezioni governo con Movimento 5 Stelle cambia tutto il problema di fare una cosa diversa per me c’è sennò non viene sciolta cronaca 8 in carcere 7 domiciliari 22 indagati a piede libero per cui 4 minorenni 29 perquisizioni nell’ambito di un’operazione di polizia contro lo spaccio di marijuana hashish e cocaina che apriva nell’area di Piazza Armerina in provincia di Enna da Catania e altri centri della zona l’indagine si è protratta per circa nove mesi nel periodo sono stati effettuati arresti Amanda Knox è fidanzato Christopher Robinson Lancia una raccolta fondi per sposarsi non ci aspettavamo di pianificare il matrimonio il primo viaggio di ritorno in Italia di Amanda lo stesso tempo ma quando Little Project ha invitato Amanda non potevamo lasciarci sfuggire l’occasione abbiamo speso i nostri fondi per il matrimonio in questo viaggio ferma la coppia nella sua pagina di raccolta fondi dove chiede fino a diecimila dollari perfesta migliore di sempre per la nostra famiglia e i nostri l’attaccante della Juventus Cristiano Ronaldo nostra incriminato dopo che l’ex modella statunitense Katherine mayorga l’ha accusato di averla stuprata in una stanza d’albergo della svegas nel 2009 il procuratore stevenworks spiegato che dopo aver esaminato la nuova immagine della polizia sulla cute ha stabilito che esse non possono essere provate oltre ogni ragionevole dubbio è che non saranno stati i capi d’accusa il calciatore Ronaldo aveva sostenuto che rapporto C’era stato me era stato consensuale che questa era l’ultima notizia buona

