Ultime Notizie Roma del 23-07-2019 ore 09:10

romadailynews radiogiornale una buona giornata dalla redazione da Francesco Vitale in studio Un esplosione si è verificata nella notte in una palazzina di due piani a Portoferraio nell’isola d’Elba la deflagrazione è provocato da 1 a causato il crollo dell’edificio i vigili del fuoco hanno estratto vivo e 3 persone mentre altre due risultano dispersi pompieri sono al lavoro con le squadre specializzate nella ricerca di persone tra le macerie l’unità cinofila secondo una prima ricostruzione esplosione sarebbe stata originata da una bombola a gas e ora andiamo all’estero quando la nave lascia le acque della Libia e si trova in acque internazionali con rifugiati a bordo deve trovare rifugio in porto più vicino è una necessità giuridiche pratica non dobbiamo lasciar montare i populismi da nessuna parte le parole di Emmanuel Macron pronunciate dalla riunione informale sui migranti convocata a Pariginuovo scontro tra Italia e Francia l’Italia rialza la testa non prende ordini non fa la dama di compagnia replica il Ministro dell’Interno Matteo Salvini che ha scelto di non partecipare all’incontro non si guadagna mai nulla non partecipando alle riunioni dice il capo di stato francese facendo un riferimento neanche troppo velato alla titolare del Viminale cronaca cancellati oltre 43 anni di cui 25 dell’alta velocità ritardi fino a 4 ore e il bilancio della giornata di caos ieri sulle Ferrovie italiane che ha creato non pochi disagi a pendolari i cittadini in ferie turistiche soprattutto l’ultima settimana di luglio affollano le stazioni italiane i problemi sono stati dovuti da un’azione di sabotaggio probabilmente studiato da tempo è messa in atto da mani ignote dove tre piccoli roghi nei pressi della stazione di Rovezzano La periferia di Firenze sono bastati per mandare in tilt tutto il sistema dei trasporti su rotaia Volpiano ancora pagina Cristiano Ronaldo non sarà processato è incriminatostupro non c’è nessuna prova solida dicono gli inquirenti che lasciano così cadere tutte le accuse a sporgere denuncia contro l’attaccante è stata lex modella statunitense Katherine mayorga che l’ha accusato di averla violentata in un altro albergo Las Vegas nel 2009 torniamo in Italia 8 in carcere 7 domiciliari 22 indagati a piede libero per cui 4 minorenni 29 perquisizioni nell’ambito di un’operazione di polizia contro lo spaccio di marijuana hashish e cocaina nell’aria di Piazza Armerina in la droga a lui va nella città dei mosaici da diverse direttrici Catania la marca a Barrafranca Valguarnera Caropepe es Ancona l’attività investigativa svolta dai poliziotti e coordinata dalla Procura di Enna ha consentito di individuare una rete di persone che tra fine 2016 è il primo semestre 2017 più brava tra Armerina i centri limitrofi nella provincia di Catania per acquisto trasporto detenzione e commercializzazione di ingenti quantitativi di droga e alle ultime notizie buon proseguimento di ascolto

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa