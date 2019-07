Ultime Notizie Roma del 23-07-2019 ore 11:10

romadailynews radiogiornale trovati dalla redazione Roberta Frascarelli resta alta la tensione nella maggioranza con i dossier caldi dell’Autonomia e della TAV sul banco e lega e 5stelle che continuano a discutere non ho incontri in futuro ti amo nelle mani del buon dio dice il vicepremier Matteo Salvini non è perché andrò una domanda durante la conferenza stampa a Firenze il vicepremier Inoltre torna ad attaccare il Ministro delle Infrastrutture Danilo Toninelli al centro di una polemica tra l’altro per il licenziamento di uno degli esperti delle analisi costi benefici sulla Tav ritardi fino a 4 ore 42 treni dell’alta velocità cancellati dopo l’incendio doloso avvenuto ad una cabina elettrica all’altezza della stazione di Rovezzano Firenze tra le ipotesi al vaglio degli inquirenti selapisviolazione degli anarchici collegabile a un processo in corso a Firenze contro 28 persone era Face sporgere denuncia fa sapere la società che gestisce la rete ferroviaria in carcere sette ai domiciliari 22 indagati a piede libero tra cui 4 minorenni 29 perquisizioni nell’ambito di un’operazione di polizia denominata RT harus contro lo spaccio di marijuana cocaina nell’area di Piazza Armerina Enna la droga apriva nella città dei mosaici a diverse direttrici Catania Ramacca Barrafranca Valguarnera Caropepe e San Cono la borsa di Tokyo inizia la seduta all’insegna della cautela nonostante il recupero marginale degli indici azionari statunitensi durante la notte con gli investitori che c’è interpretare i primi segnali dall’inizio della stagione delle trimestrali societarie appena avviata quindi che hai per segnare una variazione Piazza + 0,02% sui mercati valutariLe Iene si mantiene stabile tratta un livello di 107,90 sul dollaro e 120,90 sull’euro un esplosione si è verificata la notte scorsa in una palazzina di due piani a Portoferraio nell’isola d’Elba la deflagrazione è provocata da una fuga di gas ha causato il crollo dell’edificio ai vigili del fuoco che stanno ancora operando tifoso con finocchi e squadre specializzate nella ricerca tra le macerie hanno estratto vivo e tre persone mentre altre due risultano disperse il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte secondo quanto si apprende convoca di nuovo in che Palazzo Chigi giovedì 25 luglio ho detto della riunione cui sono stati invitati CGIL CISL e UIL la riforma fiscale l’incontro si svolgerà nel pomeriggio alle 16 nella sala verde Palazzo Chigi Amanda Knox il tuo fidanzato Lancia una raccolta fondi per sposarsi lo ricorda il New York Daily News non ci aspettavamo dimitigare il matrimonio il primo viaggio di ritorno in Italia di Amanda lo stesso tempo ma quando li Italy Innocence Project è invitato Amanda non potevamo lasciarsi sfuggire l’occasione abbiamo speso i nostri fondi per il matrimonio in questo viaggio importante afferma la coppia nella sua pagina di raccolta fondi nella pagina ispirata la galassia la coppia chiede fino a diecimila dollari per organizzare la festa migliore di sempre per la nostra famiglia e i nostri amici ed è tutto Grazie dell’attenzione puntamento alle prossime news

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa