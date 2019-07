Ultime Notizie Roma del 23-07-2019 ore 12:10

romadailynews radiogiornale ben ritrovate raccolto dalla redazione Francesco Vitale in studio Un morto un uomo di 68 anni un disperso la moglie non esplosione verificatasi La notte scorsa in una palazzina di due piani a Portoferraio nell’isola d’Elba la deflagrazione provocata da una casa causato il crollo dell’edificio i vigili del fuoco che stanno ancora operando sul posto con cinofili squadre usar specializzati nella ricerca tra le macerie hanno estratto di tre persone recuperato sotto le macerie dell’uomo le tre persone estratte vive da quanto emerso fanno parte di un’altra famiglia residente a Portoferraio sono una coppia di anziani genitori la figlia di 46 anni Si indaga sulla pista anarchica per incendio cabina elettrica ieri a Rovezzano vicino Firenze che ha provocato ritardi fino a 4 ore la cancellazione di molti viaggi Salvini cogli l’occasione per attaccare Toninelli troppe le infrastrutture bloccate dal Ministero dei Trasporti troppi notre blocchi stradali una Toninelli replikasi Io sono il Ministro dei blocchi stradali Salvini ministro che non blocca le ho le repliche Cambiamo argomento nuovo blackout si è verificata Caracas e diverse altre regioni del Venezuela dopo Quindi nei mesi scorsi le linee 123 della metropolitana della città hanno sospeso il servizio l’ultimo blackout di queste dimensioni si era registrato il 10 aprile il governo Maduro accusato di sabotaggio le opposizioni l’amministrazione statunitense di Donald Trump mentre le posizioni. nel dito contro la cattiva gestione della corruzione nel Ministero dell’Energia elettrica nei leader dell’opposizione Juan guaido ha invitati venezuelane alle manifestazioni in tutto il paese il congresso alla Casa Bianca hanno raggiunto un accordo di Battista che sospende il tetto del debito per due anni aumentando allo stesso tempo i livelli di spesa per il governo per Donald Trump è un vero compromesso l’accordo deve ora essere approvato la camera punta a votarlo in settimana prima quindi delle sei settimane di pausa estive che scatteranno il 26 luglio il Senato potrebbe poterlo la prossima settimanaieri di Monza Brianza stanno dando esecuzione a un’ordinanza di custodia cautelare in carcere a carico di 4 minorenni responsabili di 12 rapine aggravate una tentata rapina aggravata un furto aggravato e porto abusivo di armi commessi tra gennaio e maggio 2019 l’indagine è stata coordinata dalla Procura per i minorenni di Milano La baby gang prendeva di mira le proprie vittime di età compresa tra i 13 Ei 16 anni che erano a cerchiate minacciate con coltelli e Costretti a consegnare denaro i cellulari gli arrestati hanno contestato familiari e arrestati hanno contesti familiari problematici con genitori separati alcuni precedenti penali molto attivi sui social sui loro profili ragazzi si ritraevano con pistola e passamontagna 8 in carcere 7 domiciliari 22 indagati a piede libero per cui 4 minorenni 29 posizioni nell’ambito di un’operazione di polizia contro lo spaccio di marijuana hashish e cocaina che apriva nell’area di Piazza Armerina in provincia di Enna da Catania e altri centri della zona l’indagine si è protrattanel periodo sono stati effettuati numerosi arresti Cambiamo argomento crescono le possibilità di caduta anticipata delle esecutivo giallo verde il Presidente del Consiglio il vicepremier Matteo Salvini sono i corti e giovedì potrebbe essere la giornata decisiva in tal caso per la scuola si chiuderebbe un ciclo all’insegna del nulla di fatto in un anno non si è realizzato niente per onorare le tante promesse espressi in campagna elettor decreto dignità non ha risolto il problema delle 50.000 maestre per esempio con diploma magistrale inseriti con riserva nelle Gae ma sentiamo Marcello Pacifico presidente del sindacato anno è stata ancora una volta rovente per i precari è stata veramente per le famiglie che sono in vacanza ma non sanno che il primo settembre finito 100.000 docenti e ancora una volta chiamati come pensi È vero Ministero autorizzato 60.000 posti più di 60000 posti per darle ruoli ma si rischia come l’anno scorso di avere più della metà cattedre Vacanti perchéuna risposta Chiara ai precari storici con 36 mesi di servizio ai docenti tantissimi abilitati è partita chi ha il diploma magistrale e ho niente tecnico pratico mancato non c’è anche gli idonei degli ultimi concorsi come chi ha fatto ieri su percorsi del film della nuova riforma voluta da Renzi oppure sistema governo non fa un decreto legge entro la prossima settimana si rischia ancora una volta di avere causa esterna sul precariato cosa che dilania stranieri femminili chiede di estendere il reclutamento degli idonei su tutto il territorio nazionale non nelle regioni che hanno chiuso concorso la stessa cosa perché ha fatto il percorso fipronil 35007 il percorso riservato chiede che c’è €0,30 di servizio uscita graduatorie d’istituto anche di terza fascia posso essere assunto nei ruoli perché Dani dimostra di essere

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa