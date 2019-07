Ultime Notizie Roma del 23-07-2019 ore 13:10

romadailynews radiogiornale Ben ritrovati all’ascolto dalla stazione da Francesco Vitale in studio Un morto un uomo di 68 anni un disperso la moglie in un esplosione verificatasi La notte scorsa in una palazzina di due piani a Portoferraio nell’isola d’Elba è coinvolto complessivamente 5 per la deflagrazione provocata da una fuga di gas ha causato il crollo dell’edificio i vigili del fuoco hanno estratto vivo e tre persone recuperato sotto le macerie cadavere dell’uomo le persone estratte vive fanno parte di un’altra residente a Portoferraio sono una coppia di anziani genitori e la figlia di 46 anni padre e figlia sono stata ricoverata in gravi condizioni al centro grandi ustionati dell’ospedale di Cisanello di Pisa dopo aver riportato più distese profonde su gran parte del corpo sono accusati di aver falsificato i registri della contabilità sottraendo oltre 15 milioni di euro dalle casse della Regione Piemonte per materiale mai entrato nel sentiero delSherlock Torino accoglierà i nuovi uffici regionali I carabinieri stanno notificando l’avviso di conclusione indagini che di norma precede il rinvio a giudizio a funzionare i funzionari regionali e amministratore di società ritenuti a vario titolo responsabili di abuso d’ufficio inadempienza contrattuale peculato è pazzo duplice omicidio in Calabria ai cadaveri di uomini uccisi a colpi Darma da fuoco sono stati trovati stamattina a Corigliano le vittime secondo quanto si è appreso sono un sorvegliato speciale Pietro greco di 39 anni di Castrovillari un imprenditore Francesco Romano di 44 anni che risulterebbe incensurato le vittime sono state trovate all’interno di un’auto in una zona di campagna della frazione apollinara nei pressi di un distributore di carburante i carabinieri di Monza Brianza stanno dando esecuzione a un’ordinanza di custodia cautelare in carcere a carico di 4 minorenni responsabili di 12 rapine aggravate una piantata rapina aggravata un furto aggravato e porto abusivo di armi commessi tra gennaio e maggio 2019 La baby gang prendeva di Mira nei propri vittime di età compresa tra i 13 16una cerchiate minacciate con coltelli e costretta a consegnare il denaro e cellulari gli arrestati hanno contesti familiari problematici molto attivi sui social sui loro profili i ragazzi si ritraeva con pistola e passamontagna il caso Bibbiano la tutela dei Minori Non può essere argomento di visivo per i partiti Anzi la politica si unisce per formare in Emilia Romagna una commissione regionale d’inchiesta proprio sul tema degli affidi e la richiesta appello che arriva dal Presidente della Regione Stefano Bonaccini ma sul caso abbiamo sentito il parere dell’esperto l’avvocato dello Stato Giulio bacosi sentiamo cosa ci aspetta e non sono quelli dimenticati come inanimati oggetti in auto al bagno al mercato Bibbiano è vero quindi sono stati usati per soldi se non è vero sempre loro e quindi sono stati strumentalizzati e figli del oggialmeno l’occasione giusta dal punto di vista dell’opinione pubblica e dei dibattiti in parlamento per ripensare tutto il sistema normativo che governa il predicato settore della Trinità sensibili come quella minori abbiamo letto aerei da caccia sudcoreani hanno sparato oggi colpi di avvertimento contro un jet militare russo che ha violato lo stereo del paese secondo il Ministero della Difesa sudcoreano 3 caccia russi sarebbero entrati nella cosiddetta zona di identificazione della Difesa aerea sudcoreana davanti alla costa orientale del paese e uno di questi avrebbe poi violato lo spazio aereo della Corea del Sud Mosca respinge le accuse nei anche caccia di Seul abbiano sparato colpi di avvertimento un nuovo blackout si è verificato a Caracas e in diverse altre regioni del Venezuela dopo quelli avvenuti nei mesi scorsi 123 della metropolitana della città hanno sospeso il servizio l’ultimo blackout di queste dimensioni si era registrato il 10 aprile il governo Maduro accusa di sabotaggio le opposizioni l’amministrazione statunitense di Donald Trumpcentri opposizioni. nel dito contro la cattiva gestione la corruzione nel Ministero dell’Energia elettrica my leader dell’opposizione quando ha invitati venezuelani alle manifestazioni indette in tutto il paese il congresso e la Casa Bianca hanno raggiunto un accordo bipartisan che sottende il tetto del debito per due anni aumentando allo stesso tempo i livelli di spesa per il governo per Donald Trump è un vero compromesso l’accordo deve ora essere approvato camera punta votarlo in settimana prima quindi delle sei settimane di pausa estiva che scatteranno il 26 luglio il Senato potrebbe votarlo la prossima settimana che viaggio incredibile la so io se davvero un veicolo binario prestazioni impeccabili Questo è il primo tweet di Luca Parmitano dalla stazione spaziale internazionale nel messaggio ma dedica il primo panorama visto dal orbita il migliore possibile nuvole notturne mozzafiato e te è quasi reali scrive la astronauta dell’agenzia spaziale Europea commentando i turisti con quella data mostra il suo lancio con l’americano Andrew Morgan Russo Alexander SpongeBob il 20 luglio

