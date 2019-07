Ultime Notizie Roma del 23-07-2019 ore 14:10

romadailynews radiogiornale buon pomeriggio a dalla stazione in studio Roberta Frascarelli un esplosione si è verificata la notte scorsa in una palazzina di due piani a Portoferraio nell’isola d’Elba alla deflagrazione provocata da una fuga di pasta causato il crollo dell’edificio vigili del fuoco che stanno operando sul posto continuativi e squadre usare specializzate nella ricerca tra le macerie anno è stato vive 3 persone mentre altre due risultano disperse fronte al nuovo blackout che riguarda che era a casa e gran parte del Venezuela il leader dell’opposizione autoproclamatosi presidente ad interim aku Anna e guaido ha invitato i venezuelani a partecipare alle manifestazioni indette in tutto il paese oggi via Twitter sostenuto che hanno cercato di nascondere la tragedia colazione a mente in tuttoperò il talmente evidente hanno distrutto il sistema elettrico e non hanno risposte continuano le proteste a Puerto Rico dove centinaia di migliaia di persone sono scese in piazza per chiedere le dimissioni del governatore Riccardo Rossello fra i manifestanti c’è anche il rapper portoricano Daddy Yankee Popolare per la canzone despacito I voli dall’aeroporto di figa Tripoli sono stati sospesi A dopo che alcuni razzi grande sono esplosi nei pressi dello Scalo lo annuncia autorità aeroportuale citata dai media locali l’aeroporto è l’unico in cui nell’ovest del paese sabato le forze del Maresciallo Khalifa haftar hanno annunciato l’addio di una nuova offensiva Allora 0 per la conquista della Capitale con quei politici che li conosciamo ma i politici sono come le banche li devi usare ogni volta che li usi paghi basta Non è che c’è l’amico politico non c’è l’amicizia in politica e quanto afferma l’imprenditore Paolo Aratadalla Procura di Roma in una intercettazione del settembre esposto agli atti dell’inchiesta parlando con un imprenditore A proposito dell’interpretazione gli inquirenti scrivano chiarata pur non facendo esplicito riferimento alla tangente marcandole tradimenti estivi esternava l’eloquente considerazione ed è tutto Grazie dell’attenzione e vi diamo appuntamento alle prossime news

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa