Ultime Notizie Roma del 23-07-2019 ore 15:10

romadailynews radiogiornale Buon pomeriggio dalla stazione in studio Roberta Frascarelli di fronte al nuovo blackout che riguarda Caracas è gran parte del Venezuela il leader dell’opposizione autoproclamatosi presidente ad interim guaido ha invitati venezuelani a partecipare alle manifestazioni indette in tutto il paese oggi via Twitter sostenuto che hanno cercato di nascondere la tragedia razionalmente in tutto il paese però il fallimento evidente hanno distrutto il sistema elettrico e non hanno risposte continuano le proteste a Puerto Rico dove centinaia di migliaia di persone sono scese in piazza per chiedere le dimissioni del governatore Riccardo Rossello fra i manifestanti c’è anche il rapper portoricano Daddy Yankee Popolare per la canzone del sito i voli daporto di mitiga Tripoli sono stati sospesi A dopo che alcuni razzi Grad sono esplosi nei pressi dello Scalo lo annuncia l’autorità aeroportuale citata dei media locali in aeroporto all’unico in funzione nell’ovest del paese sabato le forze del Maresciallo Khalifa Star hanno annunciato l’avvio di una nuova offensiva Allora 0 per la conquista della Coppa i politici li conosciamo i politici sono come le banche li devi usare ogni volta che li usi paghi basta Non è che c’è l’amico politico non c’è l’amicizia in politica e quanto afferma l’imprenditore Paolo Arata indagato dalla Procura di Roma in una intercettazione del settembre scorso agli atti dell’inchiesta parlando con un imprenditore A proposito dell’interpretazione l’inquirente iscrivano kerata turno facendo esplicito riferimento alla tangente marcando riferimenti a Siri esternava considerazione ed è tutto Grazie dell’attenzione vi diamo appuntamento alle prossime

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa