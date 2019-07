Ultime Notizie Roma del 23-07-2019 ore 16:10

Roma Daily News radiogiornale Buon pomeriggio dalla stazione in studio Giuliano Ferrigno Raffaele Cantone lasciala anak dopo oltre 5 anni alla presidenza dell’anticorruzione lo annuncia lui stesso in una lettera sul sito dell’autorità sento che un ciclo si legge nel testo se definitivamente concluso anche per il manifestarsi di un diverso approccio culturale nei confronti della Naked del suo ruolo Cantone ha fatto richiesta per rientrare in magistratura che ha sempre considerato la sua casa tornerò comunque canzone all’ufficio del massimario presso la Cassazione la lunga pagina dedicata alla cronaca due morti un uomo di 68 anni e sua moglie in un esplosione verificatasi La notte scorsa in una palazzina di due piani a Portoferraio nell’isola d’Elba che ha coinvolto complessivamente 5 persone la deflagrazione è provocata da una fuga di gas ha causato il crollo dell’edificio i vigili del fuoco hanno estratto viverecuperato sotto le macerie di cadaveri del marito e della moglie le tre persone estratte vive fanno parte di un’altra famiglia residente a Portoferraio sono una coppia di anziani genitori e la figlia di 46 anni padre e figlia sono stati ricoverati in gravi condizioni al centro ustionati dell’ospedale Cisanello di Pisa dopo avere riportato ustioni estese e profonde su gran parte del torto andiamo in Calabria duplice omicidio di due uomini uccisi a colpi di arma da fuoco sono stati ritrovati questa mattina a Corigliano Rossano le vittime secondo quanto si è appreso sono un sorvegliato speciale Pietro greco di 39 anni di Castrovillari e un imprenditore Francesco Romano di 44 anni che risulterebbe incensurato sono state trovate all’interno di un’auto in una zona di campagna nei pressi di un distributore di carburante a che ora cronaca in chiusura i carabinieri di Monza Brianza stanno dando esecuzione a un’ordinanza di custodia cautelare in carcere a carico di 4 minorenni responsabili di 12 rapine aggravate una tentata rapina è un furto aggravato e porto abusivo di armi connessi tra gennaio e maggio 2019gang prendeva di mira le proprie vittime di già compresa tra i 13 Ei 16 anni che erano a cerchiate minacciata con coltello e concrete a consegnare denaro i cellulari gli arrestati hanno contesti familiari problematici molto attivi sui social sui loro profili ragazzi si ritrovano con pistola e passamontagna e tutto grazie per averci seguito le news attorno alla prossima edizione

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa