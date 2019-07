Ultime Notizie Roma del 23-07-2019 ore 17:10

romadailynews radiogiornale con informazioni e buon pomeriggio dalla redazione studio Giuliano un Ferrigno essere in apertura Boris Johnson 55 anni paladino della brexit ex ministro degli altri già sindaco di Londra ha stravinto secondo pronostico la sfida successore a fare i gnocchi se il 52enne Giardini Anto Ottenendo oltre 90000 voti contro 40.000 nel ballottaggio tra gli iscritti del partito conservatore britannico Giovy sono assumerà da domani la guida del governo dopo che Teresa mi avrà formalizzato le sue dimissioni da premier nelle mani della regina torniamo in Italia sono accusati di avere falsificati registri della contabilità sottraendo oltre 15 milioni dalle casse della Regione Piemonte per materiale mai entrato nel cantiere del grattacielo che a Torino accoglierà i nuovi uffici regionali carabinieri hanno notificato l’avviso di conclusione indagini che di norma precede il rinvio a giudizio funzionafunzionari regionali amministratori di società ritenuti responsabili di abuso d’ufficio inadempienza contrattuale peculato è falso andiamo in Brasile Team replica l’operazione che sta strutturando in Italia con un po’ nel gruppo annuncia un protocollo di Intesa per avviare d’istruzioni sulla condivisione delle Infrastrutture di rete TIM Brasil en vivo manterranno la loro Indipendenza commerciale di gestione clienti precisa una nota e il memorandum crea una gendang ho alcuna partnership commerciale o relazioni commerciali a formare ne crea uno implica alcuna violazione esclusiva tra le parti un’ultima notizia in chiusura che viaggio incredibile La Sogliola è davvero un veicolo ordinario prestazioni impeccabili questo il primogenito di Luca Parmitano dalla stazione spaziale internazionale per messaggio una dedica al primo panorama visto dal Orbital migliore possibile nuvole notturne mozzafiato ed era quasi irreali scrive astronauta dell’agenzia spaziale Europea commentando il tutto con cui la nausea mostra il suo lancio con l’americano Andrew Morgan è un russo il 20 luglio scorso è tutta Grazie per avercinews tornano alla prossima edizione

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa