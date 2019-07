Ultime Notizie Roma del 23-07-2019 ore 18:10

romadailynews radiogiornale Buonasera dalla redazione martedì 23 luglio in studio Giuliano Ferrigno hotel canzone lasciala anak dopo i 35 anni la presidenza dell’anticorruzione era lunga lui stesso in una lettera sul sito dell’autorità sento che un ciclo si legge definitivamente concluso anche per il manifestarsi di un diverso approccio culturale nei confronti della Naked del suo ruolo che non ha fatto richiesta per rientrare in magistratura per le toghe è una fase critica non sarò spettatore concludi politica lega Movimento 5 stelle sono forze politiche diverse nella loro sensibilità codice la ministra della pubblica amministrazione Giulia Bongiorno che esclude la nomina commissario Ue non è nei miei piani dice aggiungendo fino ad oggi ogni scontro politico ha trovato una sintesi la novità di questi giorni che su una serie di materie si mostrano contratti particolarmente studenti o si sciolgono i nodi o non ti piace l’ondail momento è decisivo dei problemi del governo parla anche Luigi Di Maio il caso Arata può spaccare la maggioranza serve il massimo della chiarezza l’ho chiesto anche alla magistratura risponde Di Maio non ho ragione di dubitare di Salvini Lavoriamo bene insieme portiamo a casa i risultati la cronaca è un uomo di 78 anni la moglie di 76 sono morti a causa di un’esplosione La notte scorsa in una palazzina di due piani a Portoferraio nell’isola d’Elba che ha coinvolto 5 persone in tutto è provocata da una fuga di gas ha causato il crollo dell’edificio i vigili del fuoco hanno estratto vive le altre tre persone ma due sono in condizioni gravi sono una coppia di anziani genitori alla figlia di 46 anni padre e figlia hanno ricoverato al centro grandi ustionati dell’ospedale di Cisanello di Pisa dopo aver riportato ustioni estese e profonde su gran parte del corpo umano ti sei in chiusura Il sindaco di Imperia Dexter ministro Claudio scajola il suo autista Gianfranco lovece sono stati indagati della procura di Imperia con l’accusa di peculato d’uso per l’utilizzo dell’auto di servizio del comune un Audi A6 per scopi Istitutodicono nulla da dire Ha detto scajola Lanza Credo che tutto si sia sempre svolto secondo le regole Il buon senso non capisco di cosa ci parli è tutto per il momento lei tornano alla prossima edizione

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa