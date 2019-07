Ultime Notizie Roma del 23-07-2019 ore 19:10

romadailynews radiogiornale Buonasera dalla redazione in studio Giulia Ferrigno sono assolutamente convinto che se quella del governo non sarà una pazza ma una autonomia vera possiamo incontrarci Magari chiudendo Lucia Chiarle come in un conclave sono le parole del governatore del Veneto Luca Zaia dopo quello che pare essere nuovo l’invio dei tavoli tecnici sull’autonomia inizialmente previsto per oggi se l’autonomia è vera noi ci siamo concludi Gaia l’economia il Fondo Monetario Internazionale conferma le Stime per l’Italia per il 2019 quando il pile atteso crescere dello 0,1% finisce leggermente al ribasso quelle per il 2020 la crescita si fermerà più 0,8 % ovvero 0,1 punti percentuali in meno rispetto allo più 0,9 stimato in aprile che risultati di quest’anno è il prossimo se ero nel più 1,7% registrato dal PIL dell’Italia nel 2017 è il più Zeroper cento del 2018 la cronaca quattro dei 7 bambini coinvolti nell’inchiesta Angeli e Demoni sugli atti della procura di Reggio Emilia sono tornati a vivere con i genitori naturali per decisione del tribunale per i minorenni di Bologna quanto prende non è recentissima ed emersa nelle verifiche nei controlli avviati Dagli uffici giudiziari minorili su segnalazione della procura Reggiana di anomalie illeciti da parte dei servizi sociali della Val d’Elsa Piazza aperto il primo voto di fiducia per formare una dove erano in Spagna lo riferisce il paese leader socialista incazzato 170 voti contrari 124 a favore se astensioni sono stati 52 in programma un nuovo Tadi 30 viaggi a San Sebastiano alla maggioranza semplice del congresso per essere incaricato premier per Boris Johnson invece in Inghilterra stravinto secondo pronostico L’Aquila col suo successore a fare 52 anni ha jeremia Ottenendo 90000 voti contro 40.000 nel ballottaggio tra gli scritti dei tori non sono solo ora quindi da domani anche la guida del governo dopo che Teresa mi aveva formalizzato le tue dimissioni l’ultima notachiusura andiamo in Corea del Sud perché l’azzurro la Simona quadarella vinto l’oro nella finale dei 1500 stile libero ai mondiali di nuoto registrando il nuovo record italiano e tutto grazie per averci seguito le news tornano alla prossima edizione

