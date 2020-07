Ultime Notizie Roma del 23-07-2020 ore 11:10

romadailynews radiogiornale ben ritrovate l’ascolto dalla redazione da Francesco Vitale in studio se 3 manovra lievità a 25 miliardi cassa integrazione guadagni con paletti fondi a scuola il via libera del parlamento la nuova richiesta di extra deficit arriverà il 29 contestualmente al piano di riforma che potrà così essere ufficialmente trasmesso a Bruxelles nessuna decisione su stato emergenza attualmente in scadenza al 31 luglio e sulla scuola abbiamo sentito il presidente del sindacato ANIEF Marcello Pacifico per i bisogni gli altri per le spese degli atti in prestito è una quota importante che il Governo è riuscito a concordare con gli altri leader europei il 28% del bilancio dell’Unione ora aspettiamogoverno sia coerente con gli impegni presi Durante gli Stati Generali Quando dopo l’intervento della delegazione CISL è mio personale ha detto che avrebbe messo una quota consistente di queste risorse mi avrebbe messe per la scuola l’università e la ricerca quindi questo impegno quindi diventi importante che devo dire apertura siamo pronti a sedersi a un tavolo per poter programmare già nella per la prossima legge di bilancio come cominciare investire così soldi per fare che cosa Certamente per i tagli che sono avvenuti in questi anni in termini di risorse strutturali classi per esempio pensa alle scuole e rapporto alunni docenti stabilizzazione degli organici in particolar modo Pensa ai precari ma anche nelle università nella fan nell’ambiente di ricerca oltre che nella scuola e valorizzazione del personale con questa sintesi si puòveramente ripartire è per raggiungere i risultati degli appuntamenti migliori degli studenti e questo è il nostro principale obiettivo per combattere la dispersione scolastica il secondo obiettivo consegue il terzo viene da te migliorare e sviluppare l’economia del paese attraverso anche quello che abbiamo detto durante gli Stati Generali Saronno lizzazione la protezione l’utilizzo del nostro patrimonio culturale attorno a quale ricreare un piano industriale attento al verde Green Ma che ci riporti come questa è leader in un campo che abbiamo Ahimé purtroppo abbandonato e che invece oggi al Centrale questa economia della cultura è importante mettere di nuovo al centro per poter dare il volano alla rinascita del paese cronaca una caserma dei Carabinieri è stata posta sotto sequestro almenomilitari sono stati arrestati alcuni già in carcere altre gli arresti domiciliari e un’inchiesta tratti senza precedenti quella condotta dalla Procura della Repubblica di Piacenza e che ha portato all’emissione di diverse ordinanze di custodia cose per i militari di una caserma della compagnia di Piacenza i reati contestati andrebbero dallo spaccio all’estorsione fino alla tortura si tratta dei carabinieri in servizio nella caserma Levante di via caccialupo nel centro di Piacenza fatti ricostruiti dalla guardia di finanza e riconducibili agli ultimi tre anni spazio partita la missione cinese pa11 diretta su Marte la Cina entra così nella Nuova Corti a pochi giorni dal lancio della Sonda Pop degli Emirati Arabi Uniti e precedendo di una settimana nel lancio del Rover della NASA persevera si impenna la curva epidemica in Italia con i nuovi casi più che raddoppiati da le ultime 24 ore 282 ieri contro i 129 di mercoledì sale la Lombardia con 51 Ma viene addirittura superata dall’Emilia Romagna chedagli Zar 57 seguita dal Veneto con 36 nuovi positivi ed è tutto buon proseguimento di Ascona

