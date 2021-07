Ultime Notizie Roma del 23-07-2021 ore 18:10

romadailynews radiogiornale Buonasera dalla redazione in studio a Giuliano Ferrigno da vedere in apertura l’Italia supera le 64 milioni di dosi somministrate un numero record procediamo a ritmo incalzante 570.000 al giorno lo confermano il ministro della Salute Roberto Speranza intanto schizza reti nazionali contro passa la soglia di una attestandosi 126 una persona con il virus che oramai conta già più di un’altra le ospedalizzazioni determinanti per il cambio di colore scenario medica che in terapia intensiva nuovo indicatore a livello nazionale sono rispettivamente al 2,1% e 2% lontano dalle soglie di zona gialla del 15:10 % Alcune regioni sono già oltre il 5% per l’occupazione in area medica Calabria 5000 7% Sicilia 5,2% per l’area medica seguono la Campania con 4,8% la Basilicata 4,7% per le Intensive la Toscana al 3,4% la Sicilia al 3,3% il latteper certo parliamo di scuola se sono preoccupato per settembre è una grande sfida Bisogna capire quanti italiani sono vaccinati in quel momento così il Sottosegretario alla salute per Paolo sileri Che aggiunge il Green pass per docenti non si farà per ora andiamo avanti con la vaccinazione la verifica per le politiche giovanili Fabiana dadone non è favorevole allo obbligatorietà della vaccinazione per il personale scolastico credo che è più importante dice spingere le persone a cena con delle Campagne forti con iniziative di sensibilizzazione l’obbligatorietà con quello della ministra Non credo sia la soluzione risolutiva e sono circa 160 Gli studenti italiani positivi al covid posti in quarantena a Ma lo sa che questa sera tornano a Roma su un volo speciale organizzato dall’ente nazionale del turismo maltese ad essere ammessi Sul volo saranno solo gli studenti di scuole di inglese alcuni minorenni del programma Erasmus e uno o due under 18 in vacanza che tecnicamente di scottona come minori non accompagnati tutti positivi all’arrivo a Roma dovrebbero essere diretti allo Sheraton unico cavedo Hotel del Lazio Ma i dettagli finali saranno messi a punto inl’unità di crisi della Farnesina con l’Ambasciata italiana a Malta il responsabili dei dipartimenti italiani competenti tutto per il momento Grazie per averci seguito l’informazione torna alla prossima edizione

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa