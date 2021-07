Ultime Notizie Roma del 23-07-2021 ore 19:10

romadailynews radiogiornale appuntamento con l’informazione Buonasera dalla redazione in studio Ferrini ho capito e vaccini Italia supera le 64 milioni di dosi somministrate un numero record procediamo a ritmo incalzante nelle ultime giornate ci sono stati circa €570000 al giorno così le ministro della Salute Roberto Speranza intanto schizza le reti Nazionale coltre passa la soglia di una 76 126 cioè una persona con il virus e Oramai mi hai contattato più di un’altra Ascolta settimana era 091 che c’è il valore dell’indice di trasmissibilità del contagio in Sardegna raggiungendo il valore di 224 rispetto al 112 della scorsa settimana le 8 regioni con il valore di RT più alto questa settimana azione in Veneto 177 le marche 146 la Liguria 145 le regioni che hanno invece il valore di RT più bassi Dov’è il Molise dove vivi se questa settimana è pari a zero e la Basilicata 08la cronaca iniziato davanti al GIP di Pavia all’interrogatorio per la convalida dell’arresto dei domiciliari dell’assessore alla sicurezza del comune di Voghera Massimo adriatici che si è autosospeso il politico leghista accusato cesso colposo di legittima difesa in relazione alla morte di un trentottenne Nord africano ucciso con un colpo di pistola al petto che adriatici sostiene sia partito accidentalmente nel corso di una colluttazione nella serata di martedì in piazza a Voghera di Pavia ha chiesto la convalida dell’arresto e dei domiciliari per il pericolo di reiterazione del reato di inquinamento delle prove di chiusura Tokyo 2020 oggi è il grande giorno con un anno di ritardo si aprono ufficialmente le olimpiadi davanti all’ imperatore naruhito La 32esima edizione dei giochi senza fumi per con il distanziamento al villaggio degli Atleti le competizioni si svolgeranno fino al 8 agosto in gara ci saranno 11000 atleti malgrado i virus affari positivi via libera delle c.o. la faccio Arcobaleno la Germania insulta l’amore vince sempre nella notte italiana Intanto è già arrivata una prima soddisfazione Azzurra con il quattro di coppia del canottaggio che ha centrato lanavigazione alla finale Olimpica in programma martedì 27 luglio e la cerimonia inaugurale che è durata circa 3 ore e mezza la delegazione Azzurra sfilato per diciottesima con il test dei porta magari Jessica Rossi e digli a Viviana Per il momento Grazie per averci seguito l’informazione torna la prossima edizione

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa