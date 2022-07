Ultime Notizie Roma del 23-07-2022 ore 07:10

romadailynews radiogiornale sabato 23 luglio Buongiorno da Francesco Vitale L’intesa sul grano raggiunta ieri a Istanbul consentirà di prevenire una catastrofe globale una carestia che potrebbe portare al caos politico in molti paesi l’ho detto il presidente ucraino volodymyr zelens’kyj commentando L’intesa firmata separatamente da in Russia con la Turchia è l’uomo che sblocca le consegne di almeno 25 milioni di tonnellate di frumento e mercati globali prevista la creazione di corridoi sicuri da dette altri due posti sotto controllo ucraino draghi Speriamo che sia un primo passo per la pace i prezzi torno nei livelli di prima della guerra l’agenzia Fitch taglia il Rating dell’Ucraina Da cacc la Guerra potrebbe continua il prossimo anno con deboli prospettive di accordo politico metti in evidenza L’agenzia prima che l’economia Ucraina in si contrarrà quest’anno delle 33% intantoSì A presto ad annunciare ulteriori 270 milioni di dollari di aiuti militari e gli ucraini e insieme gli alleati valuterebbe secondo indiscrezioni la possibilità di tornare al Ucraina proprio per la difesa antiaerea scartata per evitare uno scontro diretto con Mosca Berlusconi si candiderà antenato torna in campo 85 anni la sua nonna campagna elettorale italiani annuncia la sua candidatura e tanto convoca un nuovo vertice del centrodestra con il PD Non accettiamo la politica di due forni quello che vale Roma Vale a Palermo dando il tuo che alla partecipazione alle primarie in Sicilia dove si vota oggi per scegliere mille candidato progettista la presidente della regione tra Caterina Chinnici dei figli Barbara Floridia del MoVimento 5 Stelle è Claudio Fava di Cento passi Letta studio immobiliare chiudendo chi non ha votato la fiducia a draghi una persona capace di commettere atrocità pericolose che non ha avuto scrupoli verandele tue relazioni e divertirti abbandonare da sola in casa per quasi 7 giorni nella culletta sua figlia di Anna di un anno e mezzo facendola morire di stenti è la descrizione fornita dal PM dopo l’interrogatorio di Alessia Pifferi 37 anni in carcere con l’accusa di omicidio volontario aggravato anche da premeditazione futili motivi oggi la decisione del GIP sulla convalida del fermo custodia in carcere Donald Trump è rimasto incollato alla tv per tre ore a guardare la salto al congresso in ufficio e nulla per fermarlo nonostante il prezzo ingri consiglieri e figli la giuria ha ritenuto colpevole di oltraggio al congresso per essersi rifiutato di testimoniare davanti alla commissione sono stato a Capitol Hill commissione che ora parla di vittoria della legge della legalità si è qualificata per le semifinali degli europei femminili battendo 10 il Belgio nella partita dei quarti giocata a Vegan al Gran Premio di Francia di Formula 1 briller rosso Ferrari nelle prove libere oggi la terza sezione deldomani la gara ed è tutto vi auguro una buona giornata e un buon proseguimento di ascolto

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa