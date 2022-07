Ultime Notizie Roma del 23-07-2022 ore 20:10

romadailynews radiogiornale ritrovati sulle nostre frequenze appuntamento con informazioni Buonasera dalla redazione politica in primo piano Beppe Grillo appare sul suo blog in un video possiamo essere morti tra 15 giorni non lo so dice ma so che questi nostri due mandati solo luce nelle tenebre sono l’interpretazione della critica nuovo modo come un servizio civile La legge dei due mandati deve diventare una legge di Stato aggiunge ho guardato il Parlamento mentre i draghi parlava non era lui che mi sconcerta va Spiega ancora Grillo Ma la visione di cui parla di una visione vecchia di gente che lì da 30 a 40 anni in cui cominciavamo ad essere dentro anche noi che siamo pure il gruppo più giovane questo Parlamento non se lo merita nessuno Figuriamoci draghi non se lo merita neanche l’ultimo italiani studiano ancora il fondatore del Movimento lui l’attacca poi Luigi Di Maio ci vuole una nuova interpretazione della politica e vi dico la verità tutti questi sconvolgimenti Queste lezioni con te sparizioni sono provocate da questa legge deldati che il naturale che contro l’animo umano c’è gente che fa questo lavoro entro in politica per diventare poi una cartelletta Gigino a cartelletta ironizza Grillo ora è di là che aspetta il momento di archiviazione Ministero della nato ed ha chiamato decine e decine di cartellette che aspettano come lui di essere archiviate a loro volta in qualche Ministero mi sento colpevole anche io conclude infine Grillo e Sottoscrivo iniziano le ferie per gli italiani piano mobilità con iniziative misure finalizzate a contenere i possibili disagi legati all’aumento del tutto di traffico l’annuncio Anas viabilità Italia si prevede traffico intenso In questo primo fine settimana di Esodo in particolare viabilità Italia prevede il bollino rosso oggi e domani mattina covid e nell’ultima settimana la percentuale di reinfezione sul totale dei casi segnalati in Italia è aumentata del 12% nello stesso periodo i casi segnalati con una stato clinico iniziale asintomatico sono aumentati dal 74% al 76% quindi che l’istituto superiore di sanità nel suo report di sorveglianza il fatto delle infezioni efficacia vaccinalequesta fase caratterizzata dalla circolazione di varianti altamente trasmissibili e verosimile che ci sia stato anche un aumento della quota di persone che hanno avuto un infezione non notificata e sistemi di sorveglianza per motivi legati sia la mancata diagnosi auto diagnosi potrebbe portare alla sottostima del tasso di incidenza e quindi del rischio relativo e dell’efficacia vaccinale l’istituto superiore di sanità il caldo non sembra Lasciare la presa sull’Italia per domani prevede un aumento a 19 delle città da bollino rosso secondo il bollettino sulle ondate di calore del Ministero della Salute relativa 27 città Civitavecchia Pescara Venezia che oggi hanno il bollino arancione Domani dovrebbero passare al Rosso restano sul bollino rosso anche domani Bologna Bolzano Campobasso Firenze Frosinone Genova Latina Milano Perugia Rieti Roma Torino Trieste Verona e Viterbo sono 6 prevalentemente al sud e nelle isole le città per domani è previsto il bollino arancione Ancona Cagliari Catania Napoli Foggia bollino giallo Palermo e Reggio Calabria varie l’unica città per la quale è previsto il bollino giallo le ondate di calore precisa il bollettino del ministero si verificano quaregistrano temperature molto elevate per più giorni consecutivi spesso associato a tassi elevati di umidità forte irraggiamento solare assenza di ventilazione queste condizioni climatiche si leva possono rappresentare un rischio per la salute della popolazione è la l’ultima notizia Grazie per averci seguito le news tornano alla prossima edizione

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa