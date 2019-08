Ultime Notizie Roma del 23-08-2019 ore 07:10

romadailynews radiogiornale Ben ritrovati l’ascolto dalla redazione da Francesco Vitale in studio Mattarella detta tempi per la risoluzione della crisi che vuole rapida con siete poi partiti qualche giorno per trovare un accordo Fiat nuove consultazioni martedì sono possibili sottolinea il capo dello stato solo governi che ottengono la fiducia del parlamento con accordi su un programma per governare il paese altrimenti la strada è quella delle elezioni oggi fiducia del parlamento accordi su un programma per governare il paese altrimenti la strada è quella delle elezioni oggi pomeriggio è previsto un primo incontro tra Movimento 5 Stelle PD e due partite si preparano Casaleggio smentisce una marcia indietro un eventuale accordo lo Stato maggiore del movimento si incontra in notturna per studiare la strategia nervi tesi nel PD i renziani dopo i tre punti irrinunciabili esposti da Zingaretti a Cusano l’aria chesegretario di non volere L’accordo è stato trovato morto Andrea zamperoni capo chef italiano di Cipriani dolci in otto ristorante nella stazione newyorkese di Grand Central era scomparso da sabato corpo del contatore nero di Giano È stato rinvenuto al primo piano dell’ostello Call away whitesnake Wings luogo noto per droga e prostituzione con i turisti che alloggiavano nella struttura hanno parlato di una lite al primo piano salva sarà eseguita l’autopsia la procura di Ancona ha chiesto il processo per 22 indagati per il crollo del ponte 167 lungo l’autostrada A14 avvenuto il 9 marzo 2017 trecastelli Ancona Loreto nel comune di Camerano che costò la vita a 2 persone esperimento di altre tre si tratta di 18 persone fisiche 4 società coinvolte a vario titolo per aver commissionato i lavori averli ascoltati e poi subappaltati nella richiesta di rinvio a giudizio il PM Irene Bilotta contesta agli indagati anche l’omicidio stradale oltre all’omicidio colposo il crollo colposo violazione delle norme in materia di sicurezza sul luogo di lavoro già messi in fase via perrimangono solo 5 giorni di razioni alimentari standard a bordo della Auchan Linking la nave con 356 sopravvissuti bloccati da 13 giorni nel Mare Mediterraneo nessun posto di sicurezza è stato assegnato Siamo preoccupati per il rapido peggioramento dello stato di salute mentale delle persone a bordo e l’allarme lanciato dalla MG Medici Senza Frontiere il garante nazionale dei detenuti lancia un appello ai colleghi di Norvegia e Malta serve un lavoro comune in Sicilia intanto proseguono gli sbarchi fantasma il primo ministro britannico Boris Johnson ha dichiarato a fianco di Emmanuel Macron di voler trovare un accordo sulla brexit Voglio un accordo ha detto Johnson davanti alla stampa all’eliseo e termine di un incontro con il capo dello stato francese Aggiungendo di essere stato molto incoraggiato in questo senso del suo incontro con la cancelliera tedesca Angela Merkel Macron da parte sua dichiarata una soluzione alla questione del desktop sulla frontiera irlandese può essere trovata in 30 giorni vogliamol’Unione Europea non è favorevole a un eventuale ritorno di mosca nel G8 i motivi che portarono l’esclusione sono ancora validi affermano fonti europee a pochi giorni dal Summit via Inoltre questo formato deve continuare a essere un insieme di democrazie che rispettano lo stato di diritto a favore di un ritorno al G8 si sono espressi Trump e Macron la Russia ritiene più efficace il 20 perché ne fanno parte anche Cina e ti ha detto il portavoce di Putin dmitry peskov zielinski vicino a Mosca nel G8 con la crisi Ucraina irrisolta Hasbro acquista PJ masks super pigiamini il colosso di giocattoli compra entertrade per circa 4 miliardi di dollari in quella che una delle maggiori acquisizioni della sua storia la transazione tutta in contanti amplia il portafoglio Astro nel quale vanno a confluire multibrand internazionali oltre a PJ masks che fa capo a intertainment one anche Peppa Pig in chiusura Maurizio sarri colpito dallaunité salterà le prime due di campionato il tecnico non sarà in panchina nel sabato a Parma nel 31 agosto contro il Napoli delusione Torino in Europa League sconfitto 3-2 in casa del wolverhampton ribaltare la città tra una settimana è davvero un’impresa Per il MotoGP da oggi prove libere a Silverstone l’incognita resta la pioggia era l’ultima notizia buon proseguimento di ascolto noi ci risentiamo più tardi

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa