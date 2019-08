Ultime Notizie Roma del 23-08-2019 ore 09:10

romadailynews radiogiornale ben ritrovate dalla redazione da Francesco Vitale in studio apriamo come sempre con la crisi di governo Mattarella addetta ai tempi per la risoluzione delle crisi che vuole rapida concede poi parte di quel giorno per trovare un accordo e fissa nuove consultazioni da martedì sono possibili sottolinea il capo dello stato solo governi contengono la fiducia del parlamento con accordi su un programma per governare il paese altrimenti la strada è quella elezioni oggi pomeriggio è previsto un primo incontro tra Movimento 5 Stelle PD e due partiti si separano Casaleggio smentisce una marcia indietro su un eventuale accordo e lo Stato maggiore del momento si incontrino studiare la strategia nervi tesi nel PD i renziani dopo i tre punti irrinunciabile Spotify Zingaretti a Cusano l’aria che fa capo al segretario di non volere l’accorta cambiamoè stato trovato morto avvolto in una coperta in un ostello di New York nel Queens sulla 77a strada Andrea zampironi l’italiano capo chef del ristorante Cipriani dolci scomparso lo riporta la MSC comunicato di Cipriani l’uomo 33 anni era rintracciabile dalla notte tra sabato e domenica scorsi torniamo in Amazzonia parliamo di incendi Ronaldo matrona Greta thunberg la nostra casa sta bruciando personaggi dello sport e dello spettacolo e della politica internazionale La giovane attivista svedese del Lanciano l’allarme su Twitter per i roghi nella foresta brasiliana il presidente francese l’emergenza sarà il primo punto all’ordine del giorno dell G7 rimaniamo all’estero lasagna dichiarato l’emergenza mondiale per l’epidemia di listeriosi C’è l’infezione causata dal batterio della listeria dovuta carne con data della società di Siviglia commercializzata con il marchio matcha che avrebbe causato due decessi il Ministero della Salute scrive El Pais Attivato i sistemi di allarme comunicazione con le autorità europeeMondiale della sanità nel caso in cui casi listeriosi possono essere identificati in altri paesi la distribuzione di carne contaminata con il batterio della listeria è rimasta limitata al territorio spagnolo sottolinea però una portavoce Commissione Europea Cambiamo argomento rimanendo all’estero il premier giapponese shinzo Abe esorta alla Corea del Sud a mantenere le promesse dello scambio di intelligenza per due paesi aggiungendo Credici potrebbe avere conseguenze negative sul lavoro di Cooperazione con gli Stati Uniti il comportamento del governo coreano continua a minare la relazione di fiducia detto il premier nipponico riferendo alla stampa ieri all’apice di uno sconto economico e diplomatico con Tokyo la Corea del Sud aveva comunicato di non voler estendere il fatto sullo scambio di informazioni militari siglato nel novembre 2016 perché non più in linea con i propri interessi nazionali E questa era l’ultima notizia buon proseguimento di ascolto l’informazione Torna più tardi

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa