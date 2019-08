Ultime Notizie Roma del 23-08-2019 ore 11:10

romadailynews radiogiornale ben ritrovate dalla redazione da Francesco Vitale in studio scrivi di governo Mattarella detta i tempi per la risoluzione della crisi che vuole rapida concede ai partiti qualche giorno per un accordo e fissa noi consultazioni da martedì sono possibili sottolinea il capo dello stato solo governi che ottengono la fiducia del parlamento con accordi su un programma per governare il paese altrimenti la strada è quella delle elezioni oggi pomeriggio è previsto un accordo è un primo incontro e realtà tra il MoVimento 5 Stelle PD e due partiti si preparano Casaleggio smentisce una marcia indietro su un evento raccoglie lo Stato maggiore del movimento si incontra notturna per studiare la strategia nervi tesi nel PD i renziani a Cusano l’aria che fa capo al segretario di non volere l’accordo lo spread tra Btp e Bund è sceso stamani fino a 190frase con un tasso di rendimento del decennale italiano del 127 * 100 il differenziale poi risalito a 193 punti è stato trovato morto Andrea zamperoni il capo chef italiano di Cipriani dolci noto ristorante della Stazione newyorkese di Grand Central era scomparso da sabato il corpo del 33 minuti giorno È stato rinvenuto il primo piano dell’ostello Chiama Ale oggi nel quinto luogo noto per droga e prostituzione con i turisti che alloggiavano struttura hanno parlato di una vita il primo piano sulla salma 3 eseguita l’autopsia era la più grande minaccia degli Stati Uniti fino a quando ci saranno le sanzioni il ministro degli Esteri Ring yonghong definire Segretario di Stato Mike Pompeo una pianta avvelenata della diplomazia americana ke-3 riavvio dei negoziati bilaterali sul nucleare i suoi pesanti giudizi si leggono i recenti commenti di Pompeo secondo poi Washington ha mantenuto le pesanti sanzioni meno che fai serenità non proceda con la denuclearizzazione cambiamo argomento la procura di Ancona ha chiesto il processo al 22 indagati per il crollo del ponte 167 lungo l’autostrada14 avvenuto il 9 marzo 2017 trecastelli Ancona sud e Loreto nel comune di Camerano che costò la vita a 2 persone e il ferimento di altre tre si tratta di 18 persone fisiche 4 società coinvolte a vario titolo per aver commissionato i lavori avervi alzati e poi tu ma portati nella richiesta di rinvio a giudizio il Pirellone di lotta con testa gli indagati anche l’omicidio stradale oltre all’omicidio colposo io il colpo sulle violazioni delle norme in materia di sicurezza sul lago io l’ho già immessi in fase di apertura del fascicolo rimangono solo 5 giorni di razioni alimentari standard a bordo dell’Auchan Viking la nave con 356 vissuti bloccati da 13 giorni nel Mare Mediterraneo ancora nessun posto di sicurezza è stato assegnato Siamo preoccupati per il rapido peggioramento dello stato di salute mentale delle persone a bordo l’allarme lanciato dalla Energy Medici Senza Frontiere il garante Nazionale detenuti lancia un appello ai colleghi di Norvegia e Malta serve un lavoro comune in Sicilia intanto proseguono gli sbarchi fantastico forte scontro su Twitter fremono al matronage bolsonarodelfino dell’Amazzonia presidente francese ha lanciato l’allarme sulla crisi internazionale che rappresentano gli incendi forestali in brasile, manda il distretto di scrivere la Cristina leggenda del suo vertice ma il suo collega brasiliano l’ho accusato accedere al sensazionalismo per interessi politici personali Dimostramelo una mentalità colonialista aiutando la foresta amazzonica brucia che abbiamo argomento Hasbro acquista PJ masks super pigiamini giocattoli compra Entertainment One per circa 4 miliardi di dollari quella che una delle maggiori acquisizioni della sua storia la transazione tutta in contanti amplia il portafoglio di Angelo Per quale vanno a confluire molti Brand internazionali oltre PJ masks spacca internet anche Peppa Pig forza in chiusura Maurizio sarri colpito dalla polmonite salterà le prime due di campionato il tecnico non sarà sabato a Carmen e 31 Bosco contro il Napoli delusione Torino in Europa league. 3-2 in casa del wolverhampton ribaltare la sconfitta tra una settimana è davvero un’impresa Per il MotoGP oggi prove libere a Silverstonela pioggia è l’ultima notizia buon proseguimento di ascolto

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa