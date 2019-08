Ultime Notizie Roma del 23-08-2019 ore 12:10

romadailynews radiogiornale Ben ritrovati ascolto dalla redazione da Francesco Vitale in studio Mattarella detta tempi per la risoluzione della crisi che vuole rapida concede partiti qualche giorno per trovare un accordo e fissa nuove consultazioni da martedì sono possibili sotto il capo dello Stato sono governi che ottengono la fiducia del parlamento con accordi su un programma per governare il paese altrimenti la strada è quella delle elezioni oggi fiducia del parlamento con accordi su un programma per governare il paese è alle 14 È previsto un incontro tra Movimento 5 Stelle e PD e due partiti si preparano Casaleggio smentisce una marcia indietro su un eventuale accordo e lo Stato maggiore del movimento si incontrano per studiare la strategia nervi tesi nel PD i renziani accusano l’aria che fa capo al segretario di non volere l’accordo lo spread tra Btp e Bund è sceso stamani fino a 190 punti base con il tasso dievento del decennale italiano del 127 percepito il differenziale e poi risalito a 193 punti è stato trovato morto Andrea zampironi capo chef italiano di Cipriani dolci noto ristoratore la stazione newyorkese di Grand Central era scomparso da sabato il corpo del 33enne Lodigiano È stato rinvenuto al primo piano dell’ostello Conway Lodge nel luogo noto per droga e prostituzione alcuni turisti che alloggiano nella struttura hanno parlato di una vita al primo piano il procuratore della repubblica di Lodi Domenico chiaro annunciato che aprirà un’inchiesta conoscitiva sul decesso gli zampironi si tratta come piega chiaro di un atto dovuto Attendiamo poi anche di capire il motivo della morte la Corea del Nord questa era la più grande minaccia degli Stati Uniti fino a quando ci saranno le sanzioni il ministro degli Esteri rignon gauthier spinta definire il segretario di stato Mike Pompeo impianto avvelenata della diplomazia americana che freni riavvio dei negoziati bilaterali sul nucleare i suoi pesanti giudizi si legano ai recenti commenti di Pompeo secondo poi Washington avrebbe mantenuto le pesanti sanzionipaese eremita non proceda con la denuclearizzazione l’oppositore russe trascinatore delle proteste anti Putin alexei navalny è stato scarcerato oggi dopo aver scontato una condanna a 30 giorni di reclusione per aver invitato a manifestare contro l’esclusione di numerosi dissidenti dalle elezioni comunali del prossimo 8 settembre lo riferisce la sua portavoce Kira Garmisch migliaia di russi sono scesi in piazza contro il governo in questi chiedendo elezioni per almeno tre israeliani sono stati feriti in modo grave da un’esplosione avvenuta in un sito di escursioni nei pressi di un insediamento ebraico in cisgiordania non lontano da me lo dicono i servizi di pronto soccorso citati dai media l’esercito israeliano ha confermato di aver ricevuto informazioni su un sospetto attacco terroristico che cambiamo argomento una Procura di Ancona chiesto il processo per 22 indagati crollo del ponte 167 lungo autostrada A14 avvenuto il 9 marzo 2017 trecastelli Ancona sud e Loreto nel comune di Camerano che costò la vita a 2 persone e il ferimento di altre tre si tratta di 18 persone4 società coinvolte a vario titolo per aver commissionato i lavori averli ascoltati e poi subappaltati nella richiesta di rinvio a giudizio il PM Irene Bilotta contesta gli indagati anche l’omicidio stradale oltre all’omicidio colposo il colpo se la violazione delle norme in materia di sicurezza sul luogo di lavoro gemetti in fase di apertura del fascicolo parliamo di scuola potrebbero essere più di 30.000 le cattedre vuote quasi tutte quelle sul sostegno la conferma viene dai dati raccolti dei delegati sindacali nel territorio ma non perché mancano i supplenti il presidente del sindacato ANIEF Marcello Pacifico 56 missione ruolo erano sotto autorizzate per il personale docente 00:00 state fatte poco di meno tuttavia di queste immissioni in ruolo o durante le convocazioni a sindacali è stato dimostrato che più della metà di esse sono andate ancora una volta Vacanti e il terzo anno consecutivo Dopo la buona scuolaqueste missioni volevano vacanze questo perché Perché non è vero che non ci sono insegnanti abilitati in questo paese non è vero che sono l’insegnante che anche non abilitati da più di 36 mesi insegna nelle nostre scuole ma è vero che il governo Ei governi che sono successi non hanno voluto far incontrare la domanda con l’offerta perché non ha voluto dire dottoressa di menta il personale abilitato non hanno voluto estendere il doppio canale di reclutamento quando avevo da fare riferimento sono a Ponte esaurite alle graduatorie d’istituto che sono diventato il primo canale del personale docente tanto che oggi ho detto di presidi chiamano delle messe a disposizione dei singoli aspiranti docenti per chi vuole insegnare questo sistema è sbagliato passato ANIEF ha chiesto e ottenuto la riapertura del fallimento è giusto fare dei nuovi col possibilità

