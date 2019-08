Ultime Notizie Roma del 23-08-2019 ore 13:10

romadailynews radiogiornale ben ritrovate dalla redazione da Francesco Vitale in studio alle 14 il primo faccia a faccia tra le delegazioni del PD e del MoVimento 5 Stelle per cercare un accordo sul nuovo esecutivo pensioni nel PD per un audio in cui Renzi ha cosa Gentiloni di aver tentato di sabotare l’impresa Invalsi Intanto il totonomine per la figura del premier la lega insiste per le elezioni ma non chiudono Intesa con i 5stelle il capo dello Stato ha dato tempo fino a martedì poi deciderà se dare il via libera o andare a nuove elezioni ma sentiamo cosa è successo ieri pomeriggio a partire da Salvini uno mi dice ragioniamo perché dei nonni diventano si miglioriamo la squadra migliore molto grande Diamoci un tempo e Diamoci un obiettivo non contro ma perZingaretti un’ampia base parlamentare e che possa ridare una speranza agli italiani Di Maio in queste ore sono state avviate tu interlocuzioni necessarie per individuare una maggioranza solida al servizio dei cittadini e il body a convergere sul ponte a fine serata l’intervento del presidente Mattarella consultazioni che inizieranno nella giornata di martedì prossimo per trarre le conclusioni e per assumere le decisioni necessarie emergenza cibo per l’Auchan wiking la nave della NG francese e i medici senza frontiere in mare da ormai 14 giorni con a bordo 356 sopravvissuti salvati al largo della Libia in cerca di un approdo marcazione resta sospesa nel Mediterraneo tra Marte Lampedusa ieri in Un Tweet Medici Senza Frontiere lanciato l’allarme abbiamo fatti per appena 5 giorni prima di attaccare le scorte di emergenza ci sono persone le cui condizioni dipotrebbero diventare critiche in 356 sopravvissuti a bordo della Auchan Viking devono poter sbarcare in un luogo sicuro adesso fanno sapere andiamo a Roma negro di questa la scritta che ha trovato spalmata a pennarello su tutto il cofano della sua auto il medico della Croce Rossa Andi nganso 32 anni originario del Camerun il giovane era appena uscito da una cena nel quartiere Pigneto dirò voltiamo pagina torniamo all’estero Ecco come bruciano le nostre terre oltre che per gli internazionali per arrestare gli incendi in Amazzonia c’è anche la denuncia di una donna indigena che arriva direttamente dalla foresta brasiliana stanno uccidendo i nostri fiumi le nostre fonti di sostentamento dice la donna e ora hanno dato fuoco alla nostra Viterbo domani chiuderemo le strade e voglio tutti i media qui per vederlo dice non staremo zitti in un video postato su Twitter Sunrise movement un’associazione americana che si batte contro il cambiamento climatico la donna di etnia mostra un rogo in corso in un allevamento di bestiame denuncia chi ha appiccato le fiamme stanno deliberatamente acehFuochi nella foresta amazzonica si legge nel tweet per disboscare legalmente le terre degli indigeni io mi diventato virale mercoledì scorso ed è stato Visualizzato da oltre 7 milioni di visite ma secondo la BBC è stato visto per la prima volta a luglio Cambiamo argomento torniamo in Italia un uomo di 46 anni residente in un paese del Trevigiano è stato arrestato con l’accusa di aver violentato la figlia di 2 anni e mezzo aver messo in rete per le chat di pedofili di quegli atti padre della piccola è stato individuato grazie alla segnalazione della polizia strana che indagando sui siti pedopornografici nel Dark web ha rintracciati video alcuni frame in cui compariva il volto del presunto Orco oltre il numero di targa di un’auto le indagini della Polizia Postale del Veneto hanno permesso di individuare la casa del 46enne che è stato arrestato Su ordine della procura di Venezia per violenza sessuale pluriaggravata e commercio di materiale pedopornografico l’uomo che viveva da solo con la bambina tua figlia biologica e ora in carcere a Treviso era l’ultima notizia buon proseguimento di ascolto

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa