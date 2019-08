Ultime Notizie Roma del 23-08-2019 ore 14:10

romadailynews radiogiornale Buon pomeriggio dalla redazione da Francesco Vitale in studio Mattarella detta i tempi per la risoluzione della crisi che vuole rapida concede ai partiti qualche giorno per trovare un accordo e fissa nuove consultazioni da martedì sono possibili sottolinea il capo dello stato solo governi che ottengono la fiducia del parlamento con accordi sono programma per governare il paese altrimenti la strada è quella delle lezioni oggi previsto il primo incontro tra Movimento 5 Stelle Camera dei Deputati nervi tesi nel PD e filtro un audio di Renzi che parla agli allievi della sua scuola in Garfagnana dove accusa Gentiloni di aver tentato di far vedere gli Hare la trattativa PD MoVimento 5 Stelle ha due giornali uno spin con una Triplice richiesta di avvio Rai 5 Stelle lo spread tra Btp e Bund è scesa a 190 punti base per risalita 193 l’amazzonia bruciata dagli incendi rappresentano Aprisituazione di grave emergenza che deve essere discusse G7 lo afferma la cancelliera tedesca Angela Merkel e rilanciando la proposta del presidente francese Emmanuel Macron che aveva scatenato l’ira del capo di stato brasiliano Jair bolsonaro presidente russo Vladimir Putin è ordinato sto quaderno di analizzare La minaccia apposta dal recente testa americano di un missile media gittata e di adottare misure esordienti per preparare una risposta asimmetrica lo fa sapere il riprendo di una riunione di Putin col Consiglio di sicurezza Russo sulla situazione creatasi dopo la fine del trattato Ma la Russia ha detto Putin non vuole essere trascinati in una costosa corsa agli armamenti devastante per l’economia trovato l’accordo sul destino dei 356 migranti a bordo della nave Ocean wicking lo annuncia il premier maltese Joseph Muscat su Twitter Smart trasferirà a queste persone suonavi i maltesi in acqua internazionale le porterà per tutti I migranti saranno distribuiti tra Germania Irlanda Lussemburgo Portogallo e Romania nessuno resterà Malta l’accordo aggiungeremo scatta è stato trovato quella commissione europeanumero di stati membri soprattutto francia-germania rimangono solo 5 giorni direzione alimentari standard a bordo dell’Auchan Viking la nave come 356 sopravvissuti bloccati da 13 giorni che senso un porto sicuro ha segnato l’oppositore russe trascinatore delle proteste anti Putin alexei navalny è stato scarcerato oggi dopo aver scontato una condanna a 30 giorni di reclusione per aver moscoviti a manifestare contro le esplosioni di numero di dissidenti dalle elezioni comunali del prossimo 8 settembre non ho dubbi ha dichiarato che nonostante questi atti di intimidazione terrore realizzate in questi giorni riguarda gli arresti di caso l’onda delle feste continuerà a crescere questo regime si pentirà di quello che ha fatto è stato trovato morto Andrea zamperoni capo chef italiano di Cipriani dolci noto ristorante nella stazione newyorkese Central scomparso da sabato il corpo del 33enne Lodigiano È stato rinvenuto il primo piano dell’ostello kanggo hilo nel luogo noto per droga e prostituzione con i turisti hanno parlato di una lista al primo piano il procuratore delpiloti annunciato che aprirà un’inchiesta conoscitiva sul decesso di zamberoni lo zio per mio nipote si è trovato al posto sbagliato nel momento sbagliato È morta la ragazza italiana di 17 anni ferita nell’attentato è avvenuto oggi alla sorgente di Bubi nei pressi di insediamento ebraico in cisgiordania nella sono stati feriti gravemente anche il padre il fratello della ragazza non è ancora chiaro Se lo ordini artigianale fosse nascosto sul posto oppure è stato lanciato verso gli israeliani almeno tre sono stati feriti in modo grave da un’esplosione avvenuta in un sito di escursioni nei pressi di un insediamento ebraico ucciso urbani forte scontro Twitter Time cronizzare bolsonaro sulla protezione dell’Amazzonia il presidente francese ha lanciato l’allarme sulla crisi internazionale che rappresentano gli incendi forestali in Brasile reclamando il G7 di scrivere la questione L’agenda del suo vertice collega brasiliano l’ho accusato di cedere al sensazionalismo per interessi politici personali dimostrando una mentalità coglioni intanto la foresta amazzonica e torna a bruciare era l’ultima notizia Buon proseguimentoascolto e linea alla regia

