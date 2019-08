Ultime Notizie Roma del 23-08-2019 ore 15:10

romadailynews radiogiornale Buon pomeriggio la redazione venerdì 23 agosto in studio Giuliano Ferrigno politica in primo piano Sergio Mattarella addetta tempi per la risoluzione della crisi che vuole rapida concede ai partiti qualche giorno per tre corde pizza nuove consultazioni da martedì sono possibili sottolinea il capo dello stato solo governi che tengono la fiducia del parlamento con accordi su un programma per governare il paese altrimenti la strada quella delle lezioni era previsto un primo incontro tra Movimento 5 Stelle PD e due partiti si sono preparati Casaleggio smentisce una marcia indietro sull’eventuale tordo dello Stato maggiore del movimento si incontra in notturna per studiare la strategia nervi tesi nella Partito Democratico e renziani accusano l’aria che fa capo al segretario di non volere l’accordo lo spread è sceso questa mattina fino a 190 punti base di esteri è stato trovato morto Andrea zampironi capoitaliano di Cipriani dolci noto ristorante della Stazione newyorkese di Grand Central era scomparso da sabato il corpo del 33enne Lodigiano È stato rinvenuto al primo piano dell’ostello download nel Queens l’uovo note 9 prostituzione alcuni turisti che alloggiavano nella struttura hanno parlato di una lite al primo piano il procuratore della repubblica di Lodi Domenico chiaro annunciato che aprirà un’inchiesta conoscitiva sul decesso di gamberoni ti tratta come un atto dovuto Attendiamo poi anche di capire quale è stato l’esatto motivo della morte ancora essere la Corea del Nord del resto era la più grande minaccia degli Stati Uniti fino a quando ci saranno le sanzioni e lo dice il ministro degli Esteri ongo si è spinto a definire il segretario di stato Mike Pompeo una pianta delle nata della diplomazia americana che pena e riavvia dei negoziati bilaterali sul nucleare i suoi pesanti giudizi si legano ai recenti con di Pompeo secondo cui Washington avrebbe mantenuto le pesanti sanzioni A meno che il paese eremita non proceda con la denuclearizzazione l’ultima notizia in chiusura andiamo in Russia l’oppositore e trascinatore delle protestemi è stato scarcerato oggi dopo avere scontato una condanna 30 giorni di reclusione per avere invitati i moscoviti a manifestare contro l’esclusione di numerosi residenti dalle elezioni comunali del prossimo 8 settembre lo riferisce la sua voce migliaia di russi sono scesi in piazza contro il governo in questi mesi chiedendo elezioni libere per tutto Grazie per averci seguito le muse tornano alla prossima edizione

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa