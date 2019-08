Ultime Notizie Roma del 23-08-2019 ore 16:10

Roma Daily News radiogiornale Buon pomeriggio da redazione in studio Giuliano Ferrigno rimangono solo 5 giorni di razioni alimentari standard a bordo dell’Auchan biking la nave con a356 sopravvissuti di 203 tra bimbi e ragazzi bloccati da 13 giorni nel Mare Mediterraneo ancora nessun posto di sicurezza è stato assegnato Siamo preoccupati per il rapido peggioramento dello stato di salute mentale delle persone a bordo e l’allarme lanciato dal o NG i medici senza frontiere il garante nazionale dei detenuti lancia un appello ai colleghi di Norvegia e Malta serve un lavoro comune in Sicilia intanto proseguono gli sbarchi fantasma di essere almeno tre israeliani sono stati feriti in modo grave da un’esplosione in una sito di escursioni nei pressi di Dolph un insediamento ebraico in Giordania non lontano dalla lo dicono i servizi di pronto soccorso citati live Mediaset Calcio israeliano ha confermato di aver ricevuto informazioniun sospetto attacco terroristico Procura di Ancona chiesto il processo per 22 indagati per il crollo del ponte 177 lungo l’autostrada A14 avvenuto il 9 marzo 2017 tra i caselli di anconatoday Loreto nel comune di Camerano che costò la vita a 2 persone e il ferimento di altre Si tratta di 18 persone fisiche 4 società coinvolte a vario titolo per avere commissionati lavori averli appaltati e poi subito la richiesta di rinvio a giudizio il piano Irene Bilotta contesta gli indagati anche l’omicidio stradale con tre lucido colposo il crollo colposo e la violazione delle norme in materia di sicurezza sul luogo di lavoro già immersi in fase di apertura del fascio di chiusura l’ultima notizia forte scontro su Twitter fra Macron è bolsonaro sulla protezione dell’Amazzonia il presidente francese lanciato l’allarme sulla crisi internazionale che rappresentano gli incendi forestali in Brasile lo mando al distretto gli scriverei la questione all’agenda del suo vertice ma il tuo collega brasiliano l’ho accusato di chiedere al sensazionalismo per interessi politici personali dimostrando una mentalità colonialista intantoAmazzonica brucia e tutto grazie per averci seguito le muse tornano alla prossima edizione

