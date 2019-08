Ultime Notizie Roma del 23-08-2019 ore 19:10

romadailynews radiogiornale siamo con l’informazione Buonasera dalla redazione in studio Giuliano Ferrigno tempi per la risoluzione della crisi che vuole rapida concede ai partiti qualche giorno per trovare un accordo e pizza nuove consultazioni da sono possibili sottolineato il capo dello stato solo governi che ottengono la fiducia del parlamento con accordi su un programma per governare il paese altrimenti la strada è quella delle elezioni oggi incontro Movimento 5 Stelle PD alla Camera dei Deputati nervi tesi nel Partito Democratico e filtra un audio di Renzi che parla agli allievi nella sua scuola dove accusa Gentiloni davvero attenta di far deragliare la trattativa PD MoVimento 5 Stelle lo spread Intanto è sceso gli esseri l’amazzonia bruciata dagli incendi rappresenta una priorità una situazione di grave emergenza che deve essere discussi al G7 lokermannera tedesca Angela Merkel e rilanciando la proposta del presidente francese ma cronaca aveva scatenato l’ira del capo dello Stato brasiliano Bolzano Naro ancora essere il presidente russo Vladimir Putin ha ordinato al suo governo di mangiare la minaccia apposta dal recente test americano di un missile a media gittata di adottare misure esaurienti per preparare una risposta simmetrica lo faccio sapere il cremino li prendo di una riunione di Putin e con il consiglio di sicuro l’uso sulla situazione creatasi dopo la fine del trattato Ma la Russia ha detto. io non vuole essere trascinata in una costosa corsa gli armamenti devastante per l’economia migranti in chiusura è stato trovato l’accordo sul destino 375 profughi a bordo della nave Ocean Viking lo annuncia il premier maltese su Twitter Malta trasferire a queste persone sul navi militari fino a qua internazionale le porterà terra tutti I migranti saranno distribuiti tra Irlanda Lussemburgo Portogallo Romania nessuno resterà a Malta l’accordo aggiunge è stato trovato con la Commissione Europea è un certo numero di stati membri soprattutto francia-germania rimangono solo 5 giorni di reazione alimentia bordo della Ocean Viking la nave con 356 sopravvissuti 103 tra bimbi ragazzi bloccati da 13 giorni nel Mediterraneo perché tanto Un posto sicuro assegnato è tutto grazie per averci seguito le news e tornano prossima edizione

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa