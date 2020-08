Ultime Notizie Roma del 23-08-2020 ore 12:10

romadailynews radiogiornale ritrovate all’ascolto dalla redazione da Francesco Vitale in studio non si fermano i contagi da coronavirus con le vacanze ormai di sgoccioli e la riapertura delle scuole che si avvicina il 22 agosto si è superata quota 1000 casi non solo giorno 1071 nuovi posti di Vietri detesti a fare girare l’aumento Maggiore sono Lazio Lombardia e Veneto dopo i numerosi casi registrati tra i turisti in Sardegna La regione ha concordato con il Lazio l’obbligo di test in arrivo è in partenza per l’Isola dopo i timori per gli assembramenti da vacanza Ora sono gli spostamenti per i rientri a fare paura nel primo weekend da bollino nero che cambiamo argomento parliamo di decreto rilancio degli affitti all’irap i chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate sulle misure stato pubblicato un nuovo documento di 72 pagine che prova a chiarire alcuni aspetti sulle norme introdotte decreto ideato per aiutarelavoratori nella fase più delicata dell’emergenza coronavirus circolare analizza ulteriori dettagli su cosa si può incentivare e cosa no E a proposito di scuola i bimbi con sintomi isolati e positivi traccia ti esce il protocollo covid in aula istituto superiore della sanità il Ministero della Salute Miur INAIL fondazione Bruno Kessler regione Veneto e regione Emilia Romagna hanno messo a punto un rapporto con le indicazioni operative per gestire casi popolari negli istituti scolastici il documento Contiene anche i comportamenti da seguire le precauzioni da adottare nel momento in cui un alunno o un operatore risultino casi sospetti oppositivi non basta uno studente positivo per chiudere la scuola di Luca pronto a chiudere la campagna No al Blocco Degli spostamenti tra le regioni il presidente dell’Emilia Romagna e di parere opposto rispetto al governatore della Campania che ha paventato il blocco dei trasferimenti da un territorio nazionale all’altro per evitare l’aumento dei contagicovid-19 bisogna sempre tenere monitorata la situazione ha detto Bonaccini perché quelli che parlano il giorno dopo mi hanno sempre fatto un po’ pena e andiamo a chiudere con lo sport Andy e al suo ritorno alle competizioni dopo 9 mesi si è qualificato per il secondo round dei Masters 1000 trasferito da Cincinnati a flushing meadows al New York causa parte mia di coronavirus murai che ha giocato il suo primo singolo ufficiale da novembre 2019 ha battuto l’americano vincendo il primo set al tie break prima di perdere il secondo te per poi prevalere con facilità nel ultimo vincitore del torneo di Cincinnati nel 2008 nel 2011 Moonlight è tornata alle gare dopo due operazioni all’anca nel gennaio 2018 nel gennaio 2019 prima chi è un problema all’osso pelvico gli impedisse di prendere parte alle prime fasi della stagione 2020 sospesa poi a marzo a causa della pandemia e noi ci fermiamo qui a voi tutti ancora lavori di un buon proseguimento di scorta e una buona domenica estate

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa