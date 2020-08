Ultime Notizie Roma del 23-08-2020 ore 20:10

romadailynews radiogiornale Buonasera dalla redazione alla microfono Giuliano per riunioni politiche un’apertura attualmente non governiamo in nessuna regione abbiamo l’un percento dei sindaci lo dice Luigi Di Maio un’intervista al fatto quotidiano ma voglio favorire la nascita di una generazione di amministratori del movimento che sappiano governare In quali azioni Allora serve un tavolo nazionale con il PD per ragionare sulle comunali del 2021 con I dem Ricorda di Maio si sono aspetti diversi accordi a livello comunale in Puglia e nelle Marche territori hanno dato indicazioni di apertura raccordi bisognava muoversi prima conclude il ministro se non c’è un coordinamento nazionale è difficile la senatrice Lezzi contesta le parole di Di Maio su Facebook se questo deve essere il movimento possiamo dire che fino ad ora abbiamo scherzato giocato pure tradito ma nei commenti in molti pentastellati si ribellano alla sua posizione il governatore della Sicilia nello Musumeciconferma la linea dura sui migranti entro le 24 di domani tu ti presenti negli hotspot in ogni centro di accoglienza della Sicilia dovranno essere improrogabilmente trasferiti in strutture fuori dall’isola si legge in un’ordinanza firmata nella notte la misura è stata presa a terra Musumeci Perché allo stato non è possibile garantire la permanenza nell’isola nel rispetto delle misure sanitari di prevenzione del contagio intanto proseguono gli sbarchi a Lampedusa da venerdì sono di 337 migranti trasferiti dall’isola e non si fermano i contatti da coronavirus con le vacanze ormai agli sgoccioli dell’apertura delle scuole che si avvicina dopo i numerosi casi registrati tra i turisti in Sardegna nella regione concordato con il laccio l’obbligo di test in arrivo è in partenza per l’Isola dubbi timori per gli assembramenti da vacanze ora sono gli spostamenti per il rientro a fare paura nel primo weekend da bollino nero il ministro speranza però ora non ci sarà un secondo lockdown nel mondo in tanti morti per il cavo del 19 superano i 800 mila anche in Europa sale l’allarme fatto in chiusura il calcio il Parma ha esonerato l’allenatore Roberto D’Aversa la notizia è statofrittata con una nota del club nelle ultime settimane spiega il Parma sono Infatti venuti meno quella coesione e unità di intenti sintonia di entusiasmo reciproca la base dei successi raggiunti insieme negli ultimi quattro anni traversa allena il Parma nelle ultime quattro stagioni centrando due promozioni due salvezza in Serie A positivo al covid asintomatico il tecnico del Bologna Mihajlovic era in isolamento per due settimane è tutto grazie per averci seguito le news tornano la prossima edizione

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa