Ultime Notizie Roma del 23-08-2022 ore 07:10

romadailynews radiogiornale martedì 23 agosto Buongiorno da Francesco Vitale ha ucciso nella zucchina è stata una donna ucraina arrivata in Russia un mese fa e ora fuggito in Estonia secondo l’intelligenza di mosca che è diffuso anche un video della presunta tentatrice Putin parla di crimine vile è crudele siccome intanto Russia potrebbe rafforzare gli attacchi a infrastrutture civili e governative ucraini nei prossimi giorni presentate le liste elettorali partiti annunciano le candidature casellati si presenta in Licata Berlusconi Monza in Piemonte nel Lazio 2 trappo di Movimento 5 Stelle che le regionali in Sicilia correrà da solo ira del PD che parla di alto tradimento nuovo scontro Letta meloni sul video di stupro di Piacenza sulle devianze citate dalla leader di Fratelli d’Italia oggi udienza per la convalida dell’arresto della soldatessa americana ventenne che ubriaca al volante in vestito Jason 15 anniPorcia in provincia di Pordenone a Bacoli nel napoletano bloccato dai carabinieri l’ottantenne barricato in casa dopo aver ferito la moglie a colpi di pistola al Malnate oggi funerali di Carmela Fabozzi uccisa in casa nel varesotto Trump fa causa al governo americano per il blitz della vita nella sua abitazione a mar-a-lago che definisce legale incostituzionale gli avvocati dell’ex presidente affermano che la retata È stata dettata dalla critica e assicurano che il Tycoon sarà il Front Runner per le primarie repubblicane le elezioni generali del 2024 oggi allerta gialla per il maltempo in 7 regioni del sud Italia Abruzzo Basilicata Calabria Campania Molise Puglia e Sicilia ieri nuovo nubifragio in provincia di Vibo Valentia con disagi allagamenti ancora tregua dal gran caldo città italiane tutte da bollino verde sia oggi che domani portano il tipo della seconda giornata della Serie A di calcio la Roma vince 1-0 all’Olimpico contro la Cremonese mentre la Juventus Si conferma sulla 00 in casa della Sampdoria tennis buon esordio della Pollini nel VTA di grande in Canadacampo ora Fognini e Musetti nelle tipi di winston-salem negli Stati Uniti ed è tutto Buon proseguimento riesco

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa