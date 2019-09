Ultime Notizie Roma del 23-09-2019 ore 09:10

romadailynews radiogiornale Roberta Frascarelli Thomas Cook tour operator britannico con 178 anni di storia alle spalle chiede la liquidazione giudiziaria lo annuncia la società in una nota sottolineando che sono cancellati tutti i futuri voli alle future vacanze nonostante le trattative serrate Thomas Cook non è riuscita a raggiungere un accordo con i creditori e questo è innescato la richiesta di banca da quella liquidazione Tomas Milian rischio 22000 posti di lavoro a livello globale di cui 9 mila in Gran Bretagna una brexit no Deal avrebbe un impatto sismico sull’industria automobilistica Europea ad affermarlo in una rara dichiarazione congiunta i capi di 23 associazioni imprenditoriali automobilistiche europei che mettono in guardia Da un’uscita atraumatica dellaTania dove hanno sede Fra l’altro le fabbriche dei Giganti automobilistici BMW Peugeot Nissan giapponese lo riferiscono i media internazionali precisando che a rischio Io sono migliaia di euro milioni di posti di lavoro a Messina i 182 migranti soccorsi in tre diverse occasioni davanti alla Libia secondo quanto si apprende da fonti del 2006 Ministero ha segnato ieri pomeriggio alla Nave di SOS Mediterranee i medici senza frontiere il porto sicuro dopo tre you alla volta della CGIL il premier Conte è stato ospite a Lecce alle giornate del lavoro del sindacato dove c’è stato un confronto con il leader della confederazione Maurizio Landini PD è Movimento 5 Stelle trova l’Intesa col nome del candidato per il patto civico alle regionali in Umbria dopo il rifiuto di Francesca di mauro. il presidente di federalberghi Umbria Vincenzo Bianconi sono Vincenzoconi ha detto presentando la propria candidatura imprenditore Umbro di Norcia come tanti sono innamorato della mia terra è ora di ricostruire il futuro dell’Umbria perché è una ragione straordinaria chi ha bisogno di fortissimi cambiamento un’altra scossa di terremoto questa volta di magnitudo 4 è stata registrata ieri sera in Albania i suoi centro è stato individuato vicino Durazzo a 20 km a nord-ovest da Tirana dalla forte scossa di magnitudo 5.8 di ieri sono state registrate oltre 300 scosse di assestamento oggi a Tirana e Durazzo e Elba San per precauzione le scuole resteranno chiuse in tutto sono oltre 900 le abitazioni e i palazzi danneggiati secondo gli ultimi bilanci del governo lotta al cambiamento climatico e sostenibilità è questo il tema centrale unite lavori a New York si aprono ufficialmente domani martedì Come di consueto con il discorso del segretario generaleCRS seguito dal Presidente del Brasile bolsonaro e da quello americano Trump magrissimo stanco e svogliato senza voglia di ridere né di giocare Marco 2 anni figlio di una coppia vegana è apparso così ai medici dell’ospedale San Francesco di Nuoro dove i genitori lo hanno portato nei giorni scorsi il bambino arrivato nel nosocomio avanzato stato di denutrizione non è però il pericolo di vita la coppia che ha un altro figlio più grande starebbe collaborando bene con i medici che hanno in cura il piccolo ed è tutto Grazie dell’attenzione puntamento alle Pro

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa