Ultime Notizie Roma del 23-09-2019 ore 12:10

romadailynews radiogiornale ben ritrovate l’ascolto dalla redazione di Francesco Vitale in studio al via il punto eri organizzato dal governo britannico dalla Civil Aviation Authority per rimpatriare a Londra i turisti bloccati all’estero dal fallimento di Thomas Cook dei quasi 600 mila clienti del tour operator 150.000 sono britannici Inclusi i 16000 il rientro nel regno era previsto oggi pronte 45 eri charter per sostituire la flotta Thomas Cook previsto per stasera e rimpatri di almeno 14000 persone con la liquidazione giudiziaria chiesto all’operatore sono a rischio 22000 posti di lavoro a livello globale ci sono buone prospettive così il Ministro dell’Interno Luciana lamorgese giunta Malta al vertice sull’immigrazione con i ministri di francia-germania Marte Finlandia come presidente europeo di turno non chiede il commissario avramopoulos Speriamo che lavori vadano bene Aggiungere ministro degli affari europeiAmendola a sapere che oggi si discuterà il meccanismo dire distribuzione automatica una discussione importante Dopo 15 mesi di litigi osserva la Auchan biking e intanto in viaggio verso Messina dove sbarcherà i 182 migranti soccorsi in tre diversi salvataggi davanti alla Libia nel 2018 la crescita del PIL in volume è stata pari allo 0,8% con una revisione al ribasso di 0,1 punti rispetto alla stima diffusa d’aprile che dava 09 lo rileva l’Istat che ha ricostruito le serie dei conti nazionali in occasione della revisione generale programmata dall’istituto 5 anni dall’ultima non cambia invece il file del 2017 che resta più 1,7% l’indebitamento netto delle amministrazioni pubbliche rapporto al PIL è stato invece pari nel 2018 al 2,2% una revisione in rialzo rispetto alla precedente che dava il deficit al 2,1% il dato resta comunque miglioramento a confronto con il 2,4% nel 2017 la pressione fiscalecomplessiva nel 2018 risulta pari al 41,8% in miglioramento rispetto al 42 uno stimato ad aprile Conte Di Maio sono giunti a New York per l’assemblea generale ONU intendo ogni attrito e chiarendo la posizione su tasse Green Economy l’obiettivo abbassare le tasse non aumentarle spiega il ministro degli Esteri parlando accanto al premier sottolineando che su questo siamo d’accordo con te che per quanto riguarda la cosiddetta tassa sulle meningi e non è deciso ancora nulla la valuteremo insieme ci ragioneremo e ci confronteremo Vinaio concorda sull’approccio la Green Economy precisando però che occorre dare tempo ai cittadini adeguarti Salvini le tasse sulle merendine alla salute ci pensano mamma e papà deciso calo a settembre per l’indice PMI nella manifattura della Germania l’indice sceso 41, 42 43,5 di agosto a fronte di una stima degli analisti consultati da Bloomberg di 44 la soglia dei 50 e lo spartiacque tra miglioramento e peggioramento si tratta delle ribasso più forte dal giugno9 del nono mese consecutivo dikali 1 brexit no Deal avrebbe un impatto sismico sull’industria automobilistica Europea ad affermarlo 23 associazioni imprenditoriali automobilistiche europee che mettono in guardia Da un’uscita atraumatica rischio dicono ci sono miliardi di euro milioni di posti di lavoro a preoccupare maggiormente le case automobilistiche La possibile rottura delle catene di approvvigionamento tra il Continente a Londra ha preso la decisione della Corte Suprema della sospensione del parlamento Cambiamo argomento i giudici di Milano devono sollevare una questione di legittimità costituzionale alla consulta sulla crisi delle norme sulla corruzione in atti giudiziari l’ho chiesto la difesa di Karima El mahroug nel processo Ruby ter a carico della Giovanetti Silvio Berlusconi altri 27 imputati l’avvocato Jacopo Pensa alla ragazza come cade cittadini comuni testi nei processi non sapeva di assumere la qualifica di pubblico ufficiale quando ha testimoniato nei processi sul caso Ruby e almeno 7sono morti nel crollo di una scuola Nairobi mentre più di 10 sono intrappolati sotto le macerie lo riferiscono fonti ufficiali keniane altri 57 bambini sono stati trasportati in ospedale ha detto il portavoce del governo hai rotto una molti genitori si trovano davanti alla scuola nell’attesa di notizie dei loro figli mentre i soccorritori scavano tra i detriti non è ancora chiaro perché l’edificio di legno lamiere di metallo sia crollato era l’ultima notizia buon proseguimento di ascolto

