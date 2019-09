Ultime Notizie Roma del 23-09-2019 ore 14:10

romadailynews radiogiornale ritrovate raccolto dalla redazione da Francesco Vitale in studio Conte è Di Maio a New York nessun attrito su tasse clima in Libia in agenda sono a New York per partecipare all’assemblea generale dell’ONU smentendo ogni attrito e chiarendo la loro posizione su tasse Green Economy l’obiettivo e abbassare le tasse il nome ntar le ha detto il ministro degli Esteri parlando accanto al premier sottolineando che su questo siamo d’accordo con te Ha poi precisato che quanto riguarda la tassa sulle merendine non è deciso ancora nulla la valuteremo insieme ci ragioneremo e ci confronteremo Di Maio a quindi concordato sull’approccio alla Green Economy precisando però che occorre dare tempo ai cittadini aziende per conta poi annunciato che vedrai in questi giorni presidente americano Donald Trump la Ocean Waiting in viaggio verso Messina dove sbarcherà i 182 migranti soccorsi in tresalvataggi davanti alla Libia il Viminale ha segnato un porto la nave di esse Mediterraneo e Medici Senza Frontiere in attesa da 4 giorni Alla vigilia di un Summit sul clima a Malta il primo lamorgese contante Germania Finlandia presidente di turno dell’Unione Europea per discutere di redistribuzione rimpatri Italia chiede l’allargamento dei paesi coinvolti è un meccanismo automatico scambiamo ancora argomento parliamo di Istat nel 2018 la crescita del PIL in volume è stata pari allo zero 8 % con una revisione al ribasso di 01 punti percentuali rispetto alla spina diffusa d’aprile che dava il prodotto interno lordo il momento dello 0 9% lo rileva l’Istat che ha ricostruito la serie dei conti nazionali in occasione della revisione generale programmata dall’istituto a 5 anni dall’ultima non cambia invece il pile del 2017 che resta Ecco che in un anno la crescita si è più che dimezzata torniamo all’estero la Gran Bretagna considerali la mia responsabile per l’attacco ai siti che trolleyChiuditi chiama attribuendo la responsabilità con un livello molto alto di probabilità aliran per l’attacco del 14 settembre ha detto il primo ministro Boris Johnson ai giornalisti durante il viaggio verso New York per l’assemblea Generale Bellomo almeno 7 bambini sono morti nel crollo di una scuola Nairobi mentre più di 10 sono intrappolati sotto le macerie lo riferiscono fonti ufficiali keniane altri 57 bambini sono stati trasportati in ospedale ha detto il portavoce del governo sai che Rosa una molti genitori si trovano davanti alla Frejus Talent School Nell’attesa angosciante di notizie dei loro figli mentre i soccorritori scavano tra i detriti non è chiaro perché l’edificio di legno lamiere di metallo sterro lato questa mattina intorno alle 7:30 l’ora locale ed è tutto buon proseguimento di ascolto

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa