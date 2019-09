Ultime Notizie Roma del 23-09-2019 ore 17:10

romadailynews radiogiornale appuntamento con l’informazione Buon pomeriggio dalla redazione in studio Giuliano Ferrigno Conte Di Maio sono giunti a New York per l’assemblea generale ONU smentendo ogni attrice chiedendo la posizione su tasse e Green Economy subiettive abbassare le imposte non aumentarle inizio degli altri parlando accanto al premio sottolineando che su questo sono d’accordo con te precisa che per quanto riguarda la cosiddetta tassa sulle merendine non è deciso ancora nulla la valuteremo insieme ci ragioneremo e ci confronteremo prima io con corda sulla Procio alla Green Economy precisando però che occorre dare tempo ai cittadini e alle aziende per adeguarsi il leader della Lega Matteo Salvini replica le tasse sulle merendine alla salute ci pensano mamma e papà economia borsa europea appesantite dopo il nuovo forte calore l’indice manifatturiero tedesco nel nono mese consecutivo di ribassi il tuo forte da giugno 2009 regione Francoforte seguita da meParigi Madrid in rosso anche Londra i mercati risentono dell’andamento negativo delle banche dei tecnologici e della Automotive male anche titoli del comparto energia dopo Un nuovo bacio del prezzo del greggio con le tensioni tra Stati Uniti Tirana rilascio intanto la petroliera britannica cartina Impero sequestrata dai pasdaran a luglio Oppure stiamo nel medioriente perché capo dello Stato di Israele ha convocato per questa sera nella propria residenza il leader del Benjamin Netanyahu e leader di bianco bennigan’s l’ho reso noto l’ufficio del presidente italiano in questo modo spiegano i media tenta di superare lo stallo creato si fa i partiti di destra e quelli di centro-sinistra il premier è l’unico governo che può essere costituito un governo allargato di unità e il solo modo per farlo e sederti a parlare in chiusura l’ultima notizia torniamo in Italia Genova c’era la tappa finale della regata velica intorno al mondo del 2022 annunciato al salone nautico il sindaco Bucci è il presidente della regata è la prima volta che la regina delle regate transoceaniche per equipaggi fatap in Italia è tutto grazie per avercile news torna nella prossima edizione

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa