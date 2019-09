Ultime Notizie Roma del 23-09-2019 ore 18:10

romadailynews radiogiornale Buonasera dalla redazione lunedì 23 settembre in studio Giuliano Ferrigno base all’informazione migranti in apertura il nodo dei ricollocamenti automatici che al centro del vertice che vede il Ministro dell’Interno Luciana lamorgese faccia fermo luoghi di francia-germania Malta e Finlandia con il commissario Ue avramopoulos quest’ultimo mostra ottimismo spiegando che il momento di decisioni politiche di buone prospettive parla lamorgese mostra cautela il maltese pure affermando che i rapporti con Roma stanno migliorando sta bozza italiana prevede la ridistribuzione di tutti i richiedenti asilo formula che consentirebbe di smistare nei paesi dell’Unione che accettano di far parte dell’intesa tutti quelli che sbarcano e non solo quello che hanno già lo status di rifugiato malah dire non più del 10% del totale andiamo nel Regno Unito perché è al via il ponte eri organizzato dal governo britannico della Civil Aviation Authorityper rimpatriare a Londra i turisti bloccati all’estero dal pavimento del tour operator Thomas Cook di quasi 600 mila clienti 150.000 sono britannici includi 16000 il tuo rientro nel regno previsto oggi però si 45 ricette per sostituire la flotta previsto per questa sera e rimpatrio di almeno 14000 persone con la liquidazione giudiziaria chiesta dell’operatore sono a rischio 22000 posti di lavoro globale in Italia la cronaca chiesto una condanna a 20 anni di reclusione per Lorenzo Marinelli e Daniel Bazzano accusati del tentato duplice omicidio del nuotatore Manuel bortuzzo e della fidanzata Martina Rossi del 3 febbraio scorso fu ferito gravemente rimase paralizzato il PM Elena neri nel processo con rito abbreviato con testa e lui anche la premeditazione l’aggravante dei futili motivi la definizione la ricettazione di fuoco che la rizza di Comune di Roma si è costituito parte civile di legale dell’usato richiede 10 milioni di risarcimento ci Attendiamo una sentenza giusta dal giudice L’economia in chiusura nel 2018 la crescita del PILpari allo 0,8% con una revisione al ribasso di 0,1 punti rispetto alla stima diffusa ad aprile rileva l’Istat ha costruito le serie dei conti nazionali non cambia invece il PIL del 2017 sigaretta più 1,7% l’indebitamento netto delle amministrazioni pubbliche in rapporto al PIL è stato invece pari nel 2018 al 2,2% con una previsione in rialzo rispetto alla stima precedente che dava il deficit 2,1 % Comunque il miglioramento a confronto con il 2,4 del 2017 la pressione fiscale nel 2018 risulta pari a 41,8 % e miglioramento rispetto al 42,1 ad aprile e tutto grazie per averci seguito veniva tornano alla prossima edizione

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa