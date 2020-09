Ultime Notizie Roma del 23-09-2020 ore 10:10

romadailynews radiogiornale Buona giornata dalla redazione da Francesco Vitale in studio delle azioni comunali a Venezia vince Brugnaro a Mantova palazzi ballottaggio in cinque capoluoghi a Venezia Trento Mantova è fermo sindaci eletti al primo turno 21 di centro-sinistra uno di centro-destra il quarto con lista civica ballottaggio Reggio Calabria Matera Arezzo Lecco e Bolzano invece restano al centro-sinistra confermati Zaia Toti De Luca marca il centro-destra alle regionali si chiudono con un 3 a 3 centro-sinistra mantiene Campania e Puglia perde le marche dove vince il candidato dei Fratelli d’Italia il centrodestra Si conferma alla guida della Liguria e del Veneto io sono contento della mia squadra di governo è una squadra coesa in cui tutti i ministri in una condizione emergenziale hanno lavorato con grande impegnoPresidente del Consiglio Giuseppe Conte sono soddisfatto della coesione dell’impegno dei ministri ha detto il premier il PD non pone il tema del rimpasto ma il rilancio dell’azione su questo ci troviamo assolutamente d’accordo Non ha assolutamente l’esigenza di un rimpasto ha detto con te ma sentiamo il premier delle delle valutazioni negative il governo dovrà andare a casa e ho anche aggiunto con ignominia perché avremmo sprecato un’opportunità sto ripeto che ha nessun governo mai è stato dato di affrontare e di perseguire coronavirus si registrano 1392 nuovi casi in Italia con 14 decessi 967 i tamponi nelle ultime 24 ore sono stati 87 mila 303 andiamo all’estero la speaker della camera Nancy pelosi annunciato un accordo con i repubblicani la casa bianca pernuovo Showdown il blocco dei fondi federali sarebbe scattato il 30 settembre ora c’è tempo fino a dicembre per trovare un accordo di bilancio definitivo ed è tutto Buona giornata e buon proseguimento di ascolto

