Ultime Notizie Roma del 23-09-2020 ore 14:10

romadailynews radiogiornale ancora Ben ritrovati l’ascolto un buon pomeriggio dalla redazione da Francesco Vitale in studio elezioni comunali in sostanziale parità tra centrodestra e centro-sinistra 8 al ballottaggio a Nuoro in Sardegna si voterà il 25 e 26 ottobre mentre ad Agrigento ed Enna in Sicilia il 4 il 5 sono risultate non valide per il mancato raggiungimento del quorum dei votanti elezioni a Bisenti Teramo Melito Porto Salvo Reggio Calabria e Lesina in provincia di Foggia recovery fango Di Maio massimo impegno per usarlo al meglio un treno che non li passerà quella è messa a disposizione dell’Europa sono risorse ingenti recovery Found vale più del piano Marshall dobbiamo fare presto ma anche bene un treno che non ripasserà più un’occasione unica per modernizzare il nostro paese la procura della Federcalcio ha appena aperto un’inchiesta sulla vicenda delle SameFastTenuto dal calciatore Luis Suarez a Perugia per acquisire la cittadinanza italiana lo apprende l’ANSA il capo della procura della Federcalcio Giuseppe chi ne ha chiesto anche gli atti delle indagini della magistratura ordinaria di Perugia 35 anni fa moriva Giancarlo Siani Il giornalista scomodo ucciso dalla camorra il giovane cronista di 26 anni aveva denunciato dalle Colonne del mattino l’attività di alcune cosche criminali da loro economica Mattarella Siani testimone del miglior giornalismo Cambiamo argomento il presidente bielorusso Alexander lukashenko ha giurato e si è insediato per la sesta volta alla guida del paese la cerimonia è stata tenuta segreta fino all’ultimo momento lo riportano i media bielorussi e noi ci fermiamo qui buon proseguimento di ascolto

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa