Ultime Notizie Roma del 23-09-2021 ore 07:10

romadailynews radiogiornale giovedì 23 settembre Buongiorno da Francesco Vitale il Green pass battaglia in parlamento la camera decide l’obbligo per i deputati per tutto il personale Nessun privilegio e Rivendica fico tensione nella maggioranza quasi metà dei Deputati della Lega non partecipa al voto sul rimpasto bis con le norme sulla scuola sono liberi di comportarsi secondo coscienza dice Salvini ma il capogruppo Molinari parla di interpretazioni per te sposi e sulla presenza o meno in aula torna l’indennità per il in quarantena il governo penso un fondo 900 milioni nel decreto bollette capienza al 80% nelle funivie è presto anche per cinemà teatri stati con obbligo di Green pass per sciare Noi siamo pronti a triplicare i nostri porti nella donazione di dosi di vaccini entro fine anno dormiremo 45 milioni di dosi ai paesi più poveri lo ha detto il premier italiano Mario Draghi intervenendo al globa covid-19 Summit margine dell’assemblea generale deltanto gli Stati Uniti che hanno annunciato 500 milioni di dosi per i Paesi poveri hanno dato ufficialmente il via libera la terza dose Fighters per gli over 65 e i fragili credo molto in questa Alleanza col PD mi sono speso molto per iniziare la terza nelle comunali l’obiettivo Rivera 2023 insieme presentarsi insieme per un progetto di paese sono le parole del ministro degli Esteri Luigi Di Maio che ha poi parlato del MoVimento 5 Stelle come una forza politica in grande forma Le Piazze ci stanno riempiendo intorno a Giuseppe Conte la signora di Napoli che aveva acquistato il gratta e vinci da mezzo milione di euro che le era stato rubato da un uomo che aveva tentato di estorcere la metà della vincita potrai incazzare la somma sono per l’agenzia delle Dogane e Monopoli che proprio ieri ha recuperato il tagliando dopo il dissequestro da parte della procura di Napoli avviando immediatamente per il pagamento di quanto dovuto alla sessantanovenne che ha ceduto al ricatto del ladro la borsa di Hong Kong vuole in avvio con un balzo del 75% a 24645,99 punti sulla allentamento delle tensioni legate ail secondo sviluppatori immobiliari cinese operato da 305 miliardi di dollari di debiti la società ha Infatti annunciato ieri che avrebbe pagato gli interessi di una missione a un so in one per 35,9 milioni di titoli evergrey mbebassano nelle prime battute del 14 98% Sport grazie alla Vittoria per 2-0 sul Venezia il Milan riacciuffa l’Inter in testa alla classifica di serie A con il 23 sul pezzo invece la Juventus porta a casa la prima vittoria stagionale nelle prime 5 gare di campionato oggi alle 18:30 il Napoli scende in campo a Genova contro La Samp l’obiettivo e centrare la quinta vittoria di fila e tornare da solo in testa in campo Torino Lazio Udinese È tutto Buon proseguimento di ascolto

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa