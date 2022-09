Ultime Notizie Roma del 23-09-2022 ore 07:10

romadailynews radiogiornale venerdì 23 settembre Buongiorno da Francesco Vitale ultime di campagna elettorale con il centro-destra che ieri si è presentato unito in Piazza del Popolo a Roma e Giorgia Meloni ad annunciare che faremo una riforma in senso presidenziale Saremmo felici se la sinistra vorrà darci una mano ma se gli italiani erano i numeri noi lo faremo anche da soli Letta chiude stasera me la stessa Piazza la campagna del PD e poi ieri in Sicilia in una piazza piena a metà e scontro tra Conte E Renzi la presidente della commissione europea Ursula von der line avverte se l’Italia Fra come orban mandando al governo forze sovraniste abbiamo gli strumenti ma siamo pronti a lavorare con il governo democratico sei disposto a lavorare con noi ha detto i carabinieri di Palermo hanno arrestato Salvatore Ferrigno 62 anni candidato al parlamento regionale siciliano Le prossime elezioni popolari e autonomistiLombardo lista della coalizione che sostiene l’ex presidente del Senato Renato Schifani nella corsa alla presidenza della Regione Siciliana l’aspirante deputato è accusato di scambio elettorale politico-mafioso insieme a lui sono finiti in carcere il boss Giuseppe Lo Duca e Piera Loiacono che avrebbe fatto da intermediaria tra il politico e la mafia ieri il resto per corruzione della candidata alle regionali per Fratelli d’Italia Barbara Mira avviare oggi referendum nelle zone dell’Ucraina occupate dai soldati russi un voto illegittima secondo la comunità internazionale che potrebbe innalzare ulteriormente il livello del conflitto dall’ex presidente russo medvedev aggiungono nuove minacce che non escludono l’uso di armi nucleari mentre Putin avverte chi manifesta contro la mobilitazione parziale minacciando di arruolare chiunque scende in piazza iniziato intanto l’addestramento dei servizi che secondo i media potrebbero essere un milione e non mi 300.000 sarebbero presi anche i rapporti tra i Generali russi sul campo tanto che Putin e secondo fonti della CNNNintendo direttamente ordini sull’offensiva il presidente russo Vladimir Putin e il principe alla corona Saudita Mohammed Bin Salman hanno discusso in un colloquio telefonico della necessità di garantire la stabilità del mercato globale del petrolio l’ho reso noto il Cremlino precisando di due hanno anche parlato della recente consegna nella rabbia Saudita di cittadini stranieri catturati mentre erano impegnati a combattere nel donbass nei ranghi dell’esercito ucraino almeno 31 civili sono stati uccisi in Iran dall’inizio delle proteste duramente represse delle forze di sicurezza contro la morte di Amin la 22enne deceduta nel mentre era sotto la custodia della polizia morale per non avere indossato correttamente il governo ha bloccato l’accesso ai Social a causa delle azioni compiute controrivoluzionari contro la sicurezza nazionale il presidente Raisi annuncia la morte di Masha Sara oggetto di un’indagine ma intanto diserta una intervista con la CNN perché lanon Indossava il velo anonymous annuncia di aver hackerato oltre 1000 telecamere di sicurezza in Iran e voltiamo ancora pagina o una serie di scosse di terremoto con magnitudo fra 36 e 41 si sono registrate ieri da Genova a Catania con piccole scosse di assestamento anche stanotte in Liguria paura in Emilia Romagna Marche Abruzzo Sicilia ma non si segnalano vittime danni per il fine settimana Intanto in arrivo un’intensa perturbazione con pioggia al nord e in parte al centro in particolare in Toscana per il meteo.it Sono in arrivo 5 giorni di forte maltempo con rischio nubifragi noi per il momento ci fermiamo qui buon proseguimento di ascolto rimanete in nostra compagnia abitanti

