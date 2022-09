Ultime Notizie Roma del 23-09-2022 ore 08:10

romadailynews radiogiornale Buona giornata dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio l’Ucraina è diventato uno stato nazista completamente totalitario lo ha dichiarato il ministro degli Esteri Russo serghei lavrov durante la riunione del consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite vedremo il risultato del voto in Italia ci sono state anche le elezioni Svezia se le cose andranno in una direzione difficile abbiamo degli strumenti come nel caso di Polonia Ungheria lo ha detto la presidente della commissione europea Ursula von der liner rispondendo una domanda a princeton sul possibile risultato delle elezioni in Italia dato che è stato fatto notare tra i candidati vi sono figure vicino a Putin quella di ieri è stata una giornata di terremoti e vari fenomeni sismici registrati si può dire in tutta Italia a partire dalle scosse del mattino in provincia di Ascoli Piceno Qui hanno fatto seguito quelle di Genova in Sicilia e ultimi in ordine di tempo due sull’Appennino tosco-emiliano nel Modenesefenomeni che hanno allarmato la popolazione lasciando intendere che ci potessero essere uno strano è preoccupante nesso tra i vari fenomeni tellurici cosa che però è stata subito chiarire l’esclusa dall’istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia via comunicato l’assenza di collegamenti non c’è alcun nesso fra il terremoto di magnitudo 3.9 avvenuto nelle Marche quello di magnitudo 4.1 Liguria è quello di magnitudo 36 che ha colpito la Sicilia nella zona dell’Etna non c’è alcuna relazione alle distanze fra i luoghi in cui sono avvenuti i terremoti sono di centinaia di km perché possa esserci onesto ha detto all’ansa il sismologo Carlo Meletti della sezione di Pisa dell’Istituto il Presidente della Repubblica islamica dell’Iran ebrahim Raisi è cancellata all’ultimo minuto un’intervista con la CNN margine dei lavori dell’assemblea generale di New York perché Cristiana amanpour non ha voluto indossare il velo E quanto rivela la famosa incorvaia raccontando che si era preparata chiedere a Raisi delle proteste in Iran delle donne che stanno bruciando ing AB dopo la morte di Mashainvece si è trovata aspettare il presidente iraniano davanti una poltrona vuota per 40 minuti fino a quando si è presentato un collaboratore direi che suggerito che io indossassi il vero chiarendo che non ci sarebbe stato intervista Se non avessi il capo coperto parlando di una questione di rispetto riferendosi alla situazione Milan alludendo alle proteste del paese ultimi preparativi per il festival dello Sport di Raptor mi è arrivata la quinta edizione il festival che mette al centro la sportività È il gesto Atletico in ogni sua sfumatura e lo fa con oltre 300 ospiti Mostra eventi Camp Dov’è per lo sport preferito assieme a Campionissimi plurimedagliato decine gli interventi già partiti nella giornata di ieri quando c’è stato la possibilità di incontrare i campioni del Trentino volley oggi sempre in sala ci sarà il CT della nazionale di pallacanestro Marco Pozzecco alle 14 nell’auditorium Santa Chiara toccaatti dell’ 82 quindi campioni del mondo di calcio Altobelli Bergomi Claudio Collovati alle 15 al museo incontro con gli snowboarder Michele mioli e Omar visintin stesso orario ma in Piazza Santa Maria Maggiore sarà il turno di Andrea lanfri arrampicatore di fama alle 17 sempre oggi a Palazzo tu non toccherà da te per non raccontare Michael Jordan un’ora più tardi Il pallavolista Ivan Zaytsev all’Auditorium Santa Chiara alle 20:30 stessa location ci sarà la nuotatrice Federica Pellegrini ed è tutto anche per questa edizione Vi auguro una buona giornata Un buon proseguimento di ascolto rimanete con noi

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa