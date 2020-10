Ultime Notizie Roma del 23-10-2020 ore 08:10

romadailynews radiogiornale venerdì 23 ottobre Buongiorno dalla redazione da Francesco Vitale in studio è stato duro ma meno Teso del precedente l’ultimo faccia a faccia tra Trump biden prima delle elezioni del 3 novembre al presidente che assicura che la pandemia sta andando via negli Stati Uniti e il vaccino in arrivo lo Slime e ribatte che negli States la situazione peggio che in Europa biden respinge le accuse di corruzione contrattacca tu hai un conto in Cina e non hai reso noto le dichiarazioni dei redditi terreni di scontro anche la sanità i rapporti con la Corea del Nord della separazione delle famiglie dei bambini al confine col Messico oltre 47 milioni di americani Intanto hanno già votato aumentano ancora i conteggi per coronavirus in Italia nelle ultime 24 ore sono stati individuati 16079 nuovi casi quasi 1000 più del precedente dato ma con circa 7500 tamponi in meno i momenti morti 136 Per un totale di 30968 il rapporto tra casi positivi e tamponi risale di nuovo per il 9,4% L’Italia è in una situazione molto critica ha detto il premier Conte alla camera il governo pronto a intervenire ancora i tamponi rapidi si potranno fare in farmacia anche dei medici di famiglia e se n’è parlato nella riunione tra governo e regioni in arrivo in oltre 2000 operatori per potenziare le attività di tracciamento dai test effettuati emerge che sta salendo a livelli molto elevati la carica virale o sia il numero delle copie di materiale genetico del virus presenti in un millimetro di materiale biologico prelevato con il tampone tanto che nel 80% dei casi positivi e ormai superato un milione spiegato in virologo broccolo entro 48 ore presidente della Sardegna Solinas dovrebbe adottare provvedimenti per fermare la curva dei contagi cioè uno stop and go di 15 giorni per le principali attività con contestuale chiusura dei porti aeroporti misure restrittive anche in Calabria Tese da lunedì in campagna obbligo di chiusura da oggi al 13 novembre di tutte le attivitàsociali e ricreative dalle 23 alle 5 del giorno successivo e quanto disposto dall’ordinanza firmata dal governatore De Luca Marche la da dal 50% per gli ultimi tre anni delle scuole superiori c’è la lettera della ministra dell’Istruzione Azzolina al governatore Fontana contro la didattica a distanza desidero invitarla a lavorare insieme a tutte le istituzioni per trovare soluzioni differenti da quella adottata nel rispetto del diritto alla salute dei cittadini del diritto allo studio il presidente della Lombardia replica necessarie decisioni stringenti sinistro report eccessive non idonei nostri provvedimenti impugnati Zingaretti il nemico è il covid e non le regole per sconfiggerlo nuovo record di contagi da coronavirus in Francia con oltre 40000 nuovi casi in 24 ore superato Il Milione di positivi dall’inizio della vendemmia la situazione sanitaria è grave in Francia detto il mercato e negli ultimi giorni ha continuato a peggiorare steso il coprifuoco a 38 nuovi dipartimenti alla Polinesia per 6 settimane in totale 54 i territori coinvolti nel paese Inoltre c’è massima allerta per eventualidopo la decapitazione del professore non sarà più possibile avere cori Found in funzione dal primo gennaio è anche il bilancio europeo sarà ritardato Questo ritardo potrebbe avere conseguenze anche sugli sforzi riferiscono fonti diplomatiche europee si chiama che la situazione dovuta alle difficoltà nelle trattative tra il consiglio e il Parlamento Europeo per calcolare il ritardo occorre aggiungere almeno due mesi e mezzo per la procedura delle ratifiche al momento del parto tra le istituzioni europee non si arresta la corsa del Milan che batte 3-1 il Celtic Park senza calhanoglu infortunato con Diaz un po’ timido fino al gol che vale raddoppio rossoneri ottengono il medesimo risultato utile consecutivo intanto Cristiano Ronaldo ancora positivo al covid indiscrezioni dal Portogallo su nuovo tampone positivo se fosse confermato oltre a essere impossibile la presenza di CR7 contro il Verona domenica sarebbero azzerate le speranze di recupero in vista del faccia a faccia con me se con il Barcellona ha tesoro Stadium il 28 ottobre per la Champions ed è tutto anche per quest’edizione buonocentro di ascolto

