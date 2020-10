Ultime Notizie Roma del 23-10-2020 ore 10:10

romadailynews radiogiornale e Ben ritrovati all’ascolto dalla redazione da Francesco Vitale in studio è stato civile meno teso delle precedenti l’ultimo faccia a faccia tra Trump biden prima delle elezioni del 3 novembre al presidente che assicura che la pandemia sta andando via negli Stati Uniti il vaccino in arrivo lo sfidante dem e ribatte che negli States la situazione peggio che non ropa Maiden respinge le accuse di corruzione contrattacca tu hai un conto in Cina e non è reso noto le dichiarazioni dei redditi terreni di scontro anche la sanità i rapporti con la Corea del Nord la separazione della famiglia dei bambini al confine col Messico oltre 47 milioni di americani Intanto hanno già votato e per i telespettatori americani €2 è stato vinto da by Dennis danno istantaneo della TNT dal 50% delle preferenze contro il 39% ha Trump aumentano ancora i conteggi per coronavirus in Italia nelle ultime 24 ore sono stati individuati 16079 nuovi casi quasi 1000 più del precedente dato ma con circa500 tamponi in meno il rapporto tra casi positivi e tamponi risale di nuovo pari a 94 percento l’Italia in una situazione molto critica ha detto il premier Conte alla camera il Governo è pronto a intervenire ancora i tamponi si potranno fare in farmacia o anche dei medici di famiglia se n’è parlato nella riunione tra governo e regioni in arrivo in oltre 2000 operatori per potenziare le attività di tracciamento dai test effettuati emerge che sta salendo a livelli molto elevati la carica il numero delle copie di materiale genetico del virus presenti in un millilitro di materiale biologico prelevato con il tampone tanto che nel 80% dei casi positivi ormai superiore a un milione spiegato il virologo Brocco entro 48 ore il presidente della Sardegna Solinas dovrebbe adottare provvedimenti per preparare la curva dei contagi c’è uno stoppengo di quindici giorni per le principali attività con contestuale chiusura di porti e aeroporti misure restrittive anche in Calabria attese da lunedì in campagna obbligo di chiusura da oggi al 13 novembre di tutte le attività commerciali sociali e ricreative dalle 23 alle 5 del giorno successivo e quanto disposto dalfirmata da guerra Torre di Lucca Marche didattica distanza al 50% ultimi tre anni per le superiori nuovo record dei contagi da coronavirus in Francia con oltre 40000 nuovi casi in 24 ore super milione di positivi dall’inizio della pandemia la situazione sanitaria è grave in Francia detto il premier caffè e negli ultimi giorni è continuato a peggiorare speso il coprifuoco a 38 nuovi dipartimenti alla Polinesia per tre settimane in totale 54 i territori coinvolti nel paese Inoltre c’è massima allerta per eventuali attentati dopo la decapitazione del Professore il presidente russo Vladimir Putin ha dichiarato di aver autorizzato personalmente il trasferimento in Iron Bull ospedale charitè di Berlino del suo principale oppositore alexei navalny che a fine agosto ha rischiato la vita per un sospetto avvelenamento Non appena la moglie di questo cittadino sia per la fame ho subito chiesto ai procuratori di verificare la possibilità di andare all’estero per le cure ha sottolineato Putin in TV rimarcando che navali ha potuto viaggiare nonostante le restrizioni imposte per un’indagine Ryanair e easyJet Vueling e blu panorama ofche rimborso di biglietti in caso di cancellazione dei voli ore consumatori possono scegliere tra rimborso voucher e quanto riferisce l’antitrust che ha deciso di non adottare alcuna misura cautelare conclusione di 4 sub procedimenti nei confronti delle compagnie questi erano stati avviati a fine settembre per sospendere la vendita di biglietti per voli poi cancellati unilateralmente motivata con il covid offrendo in cambio consumatori soltanto i voucher non si arresta la corsa del Milan che batte 3-1 il selfie in Park senza calhanoglu infortunato condirci un po’ timido fino al gol che vale il raddoppio rossoneri ottengono il ventunesimo risultato utile consecutivo in Cristiano Ronaldo ancora positiva al covid indiscrezioni dal Portogallo sul nuovo tampone positivo se fosse confermato oltre a essere impossibile la presenza di CR7 contro il Verona domenica sarebbero azzerate le speranze di recupero del faccia a faccia con messi con il Barcellona ha tesoro Stadium il 28 ottobre per la Champions ed è tutto buon proseguimento di ascolto

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa