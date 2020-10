Ultime Notizie Roma del 23-10-2020 ore 13:10

romadailynews radiogiornale ben ritrovate l’ascolto dalla redazione da Francesco Vitale in studio ultimo duello Trump biden prima del voto nei temi due visioni opposte dell’America divisi su tutto dalle strategie anti covid all’economia dell’immigrazione all’ambiente sulla questione razzismo un faccia a faccia più ricco di contenuti politici anche se non sono mancati i toni aggressivi uno dei temi sui quali le polemiche sono state piacere è stata la gestione della pandemia il sondaggio della CNN vede biden vincere l’ultimo dibattito a Nashville e quindi l’ultimo confronto l’abbiamo detto per la CNN il candidato DM vincitore per il 53% degli spettatori ha Trump solo il 39% delle preferenze dai dati del Ministero della Salute oggi si registrano 16079 nuovi contagi di coronavirus 636 deceduti con 170192 tamponi nelle precedenti 24 ore 15199 contagiati 127 deceduti con 177848 tamponi effettuati gli Stati Uniti nelle ultime 24 ore hanno fatto registrare un nuovo record mondiale di decessi 1237 persone sono morte nella giornata di ieri superando per la prima volta d’agosto quota 1200 Cambiamo argomento Il compartimento polizia postale e delle comunicazioni del Friuli Venezia Giulia coordinate dal servizio della Polizia Postale di Roma sotto la direzione della procura della Repubblica di Trieste ha denunciato 13 persone per detenzione di materiale pedopornografico nell’ambito di un’indagine condotta in 7 regioni con perquisizioni che hanno portato al sequestro di materiale informatico ed è tutto buon proseguimento di ascolto

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa