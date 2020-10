Ultime Notizie Roma del 23-10-2020 ore 20:10

romadailynews radiogiornale una buona sera dalla redazione appuntamento con l’informazione Gabriella Luigi in studio nuovo Picco di contagi in Italia 19143 nuovi casi 182000 i tamponi numero più alto Dall’inizio dell’emergenza al calo invece l’incremento delle vittime 91 in un giorno sale la pressione sul Governo per un altro lockdown Nazionale siamo ad un passo dalla tragedia chiudiamo tutto per 30-40 giorni Poi si vedrà dice il governatore De Luca che firmerà nel weekend è l’ordine con cui chiuderà la campagna si smarca al presidente Lombardo Fontana fare tutto per impedire un nuovo look down Nazionale L’Italia non può fermarsi dice governo al bivio dobbiamo scongiurare 1 da 1 g restiamo vigili e pronti a intervenire dove necessario dice il premier Conte la situazione dell’ epidemia in Italia evidenzia segnale di criticità dei servizi territoriali e del raggiungimento imminente dile critiche dei servizi assistenziali dice Istituto Superiore di Sanità l’indice rta1 indica una situazione nel complesso molto grave con rischio di criticità in tanti a breve in molte regioni rileva il monitoraggio settimanale dell’Istituto 100 scienziati fanno appello al presidente Mattarella al governo per misure drastiche in due o tre giorni Ma dai dai il report settimanale del commissario Arcuri emerge che i posti in terapia intensiva occupati dai pazienti covid e sono ancora al 15% anche Piemonte e Calabria decidono il coprifuoco dalla Lazio dopo Lombardia Campania il divieto di circolare dalle 23 alle 5 parte da stasera le misure sono tutte fino al 13 novembre chiusure anti Movida nelle città per il weekend da stasera anche nel centro storico di Perugia resta lo scontro sulla scuola non si tornerà in classe in Campania da lunedì didattica a distanza per università e superiori nel Lazio nei licei di in Lombardia Puglia e Calabria attesa in SiciliaFinanza di Musumeci la procura di Genova Indaga per il caos nei pronto soccorso cittadini dopo il boom di malati di coronavirus il fascicolo e per atti relativi e non ci sono indagati indagine partita dalle segnalazione di pazienti e medici sulla mancata attuazione dei piani antivirus intanto per i PM di Bergamo i vertici dell’ospedale di Alzano Lombardo dichiarano il falso quando scrissero che la struttura era stata sanificate le aprirono il reato contestato è quello di epidemia colposa aggravato dalla morte di più persone negli Stati Uniti è stato civile e meno Teso del precedente l’ultimo duello televisivo tra Trump biden prima delle elezioni del 3 novembre secondo un sondaggio della CNN la vittoria è andata ai punti al candidato Democratico che ha respinto le accuse di chi è tutto dalla redazione buona serata

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa