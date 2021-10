Ultime Notizie Roma del 23-10-2021 ore 10:10

romadailynews radiogiornale Buona giornata dalla redazione da parte di Francesco in studio draghi dopo il vertice europeo agire subito Sono in regia no ai muri migranti quota 100 l’ha superata La riunione di vivere dei 27 energia migrazione in Polonia sono stati i temi principali il premier sulle pensioni quota 100 non verrà rinnovata va superata con gradualità ha detto lucidate ci va dal lavoro con quota 102 nelle 2022-2023 il passaggio a quota 104 nel 2024 o mecanismo più graduale con quota 100 II nel 2022 quota 103 nel 2023 quota 104 nel 2024 su queste soluzioni Sono in corso in queste ore le simulazioni del governo si trova a trovare un’intesa in maggioranza con i sindacati sul meccanismo graduale di ritorno al sistema ordinario di pensionamento previsto dalla legge Fornero e prospettive macroeconomiche sono favorevole migliori di quanto sistemarsi in primaveraAttendiamo una crescita del 3% dovremmo recuperare livello pre crisi nel secondo trimestre 2022 lo dice il Ministro dell’Economia e Daniele Franco intervenendo con un videomessaggio al convegno dei giovani imprenditori spazi costruire oltre Ladies in corso alla stazione marittima di Napoli Smart Working nella pubblica amministrazione arrivano le linee guida di Brunetta e lavoro agile diventa strutturato dice vietati computer e connessioni privati positivi i commenti di cgil-cisl-uil Ma alcuni sindacati obietta ma lo schema delle linee guida presenta forti criticità andiamo in ferie un drone americano ucciso un esponente di al qaida lo afferma il pentagono sottolineando che ride ha colpito Abdul Hamid al matar e noi per il momento ci fermiamo qui buon proseguimento di ascolto a più tardi

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa