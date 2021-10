Ultime Notizie Roma del 23-10-2021 ore 18:10

romadailynews radiogiornale l’appuntamento con l’informazione Buonasera dalla redazione Gabriella Luigi in studio in apertura processo appena Arms si aprirà il 17 dicembre imputato Matteo Salvini l’ex Ministro dell’Interno per sequestro di persona o omissione di atti d’ufficio nel caso del divieto di sbarco di 147 migranti soccorsi in mare dalla nave spagnola Open Arms tutti ammessi i teste citati dalle parti tra i nomi anche Richard Gere è l’attore presente a bordo dell’imbarcazione il 9 agosto del 2019 durante Infatti potrà dire la sua su quali fossero le situazioni in complessive a bordo greenpass Oggi c’è stato un incontro tra una delegazione del Coordinamento 15 ottobre è il ministro patuanelli a Trieste le manifestazioni di piazza sia Trieste che in tutta Italia proseguiranno pacificamente Finché il governo non accoglierà le richieste avanzate fanno sapere del movimentorichieste sono ritiro dell’obbligo di Green passa sui posti di lavoro e dell’obbligo vaccinale per le categorie previste per legge tra le manifestazioni in programma anche due cortei a Roma zona Circo Massimo gli Stati Uniti di Taiwan ha da un’eventuale aggressione dalla Cina lo ha precisato il presidente statunitense Joe biden gli Stati Uniti hanno preso un sacco di impegno per quel che riguarda la difesa degli alleati della NATO ha detto biden dura la risposta da Pechino che invita alla cautela assicurando che sul Taiwan non ci sono margini per compromessi ondata di maltempo sull’Italia un vero e proprio ciclone Mediterraneo quello che da domenica sera interesserà penisola in particolar modo il sud la Sicilia la Calabria ionica la Sardegna sud-orientale ci si aspettano precipitazioni molto abbondanti con rischio nubifragi alluvioni lampo nella giornata di lunedì soprattutto sulla Sicilia e sulla Calabria lo sport in chiusura calcio è Serie A nona giornata di campionato oggi tre anticipi dopo Salernitana Empoli alle 18 sarà la volta di Sassuolo Venezia e alle 20a 5 toccherà il Milan che sfiderà il Bologna al Dallara è tutto dalla redazione buona serata

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa