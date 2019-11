Ultime Notizie Roma del 23-11-2019 ore 08:10

romadailynews radiogiornale Buongiorno dalla redazione appuntamento con informazione Gabriella Luigi in studio incontro fiume ieri sera a Palazzo Chigi tra il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte i vertici di arcelormittal non possiamo accettare disimpegno dagli impegni contrattuali ci venga detto chiaramente quella posizione diventare dagli partiremo aveva detto con te prima dell’incontro chiedendo il rispetto degli impegni Altrimenti noi reagiremo adeguatamente la sfilata dei dirigenti di arcelormittal di fronte ai magistrati di Milano eri disegna una diversa verità sulla gestione della acciaieria di Taranto dal verbale di un manager emerge che in più riunioni tenute da settembre ad oggi sia il precedente amministratore delegato matite Gialle sia il nuovo Lucia Morselli hanno dichiarato che la società Aveva esaurito la finanza dedicato all’operazione la stessa Morsellimi prepari della procura ha dichiarato i primi di novembre che erano stati fermati gli ordini cessando di vendere ai clienti la politica elezioni regionali il MoVimento 5 Stelle correrà da solo in Emilia Romagna in Calabria dopo il voto sulla piattaforma Rousseau che ha scelto in tal senso in Calabria il candidato governatore sarà il docente universitario Francesco Aiello mercoledì prossimo assemblea dei parlamentari pentastellati con il leader Luigi Di Maio il quale ha assicurato che la scelta degli scritti non avrà nessuna ripercussione sul governo non si arrestano gli arrivi di migranti e le tragedie del mare almeno 6 corpi sono stati trovati ieri mattina sulla costa di Cuneo in Libia come reso noto dal Organizzazione mondiale per le migrazioni registra gli arrivi di 37 persone a Lampedusa 31 a Crotone 44 intercettati al largo di Santa Maria di Leuca il tribunale dei ministri accolto la richiesta della procura di Romainviato l’indagine sulla ex titolare del Viminale Matteo Salvini relazione alla vicenda Alan kurdi dell’aprile scorso bloccare gli sbarchi non è reato che faranno ora le altre procure leader della Lega Matteo Salvini lo sport calcio Serie A quest’oggi riprende il Campionato dopo la pausa per le nazionali tre anticipi di lusso atalanta-juventus alle 15 Milan Napoli alle 18 torino-inter alle 20:45 è tutto dalla redazione buona giornata

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa