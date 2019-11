Ultime Notizie Roma del 23-11-2019 ore 09:10

romadailynews radiogiornale informazione Gabriella Luigi studio appuntamento con l’informazione spiragli di trattativa tra il Governo e arcelormittal sul ex Ilva di Taranto ieri sera l’incontro a Palazzo Chigi che è durato 4 ore il premier Giuseppe Conte alla fine ha annunciato che si metterà in breve pausa la battaglia legale se nel frattempo non si fermerà l’acciaieria e non si spegneranno gli altiforni intanto si aprirà un confronto per arrivare un nuovo piano industriale con soluzioni produttive con tecnologie ecologiche massimo impegno nel risanamento ambientale sul tavolo il governo mette la possibilità di un coinvolgimento pubblico e anche la valutazione di ammortizzatori sociali Fermo restando che andrà garantito L’impegno per il massimo livello di occupazione Alle prossime elezioni regionali Emilia Romagna in caal Movimento 5 Stelle correrà da solo dopo il voto sulla piattaforma Rousseau che ha scelto in tal senso in Calabria al candidato governatore sarà il docente universitario Francesco Aiello mercoledì prossimo assemblee parlamentari pentastellati con Luigi Di Maio oggi a Roma incontro tra il capo politico del MoVimento 5 Stelle dopo che ieri c’è stata una telefonata Tra i due è stata la fase di allarme per rischio esondazione a Genova dei ruscarolo e Fegino in Valpolcevera poco più a nord della zona interessata dal crollo del ponte Morandi Il comune ha la viabilità della zona l’allerta meteo rossa è scattata la scorsa mezzanotte mentre cadevano forti piogge lo sport calcio torna la serie A in campo Dopo la pausa per la nazionale di 25 turni prenatalizie le ultime due giornate di Champions League negli anticipi di oggi trasferte scomode per le due Lanzi scudetto Juventus e Inter contro Atalanta e contromentre il classico Milan Napoli è una specie di ultima spiaggia per le diverse ambizione delle due avversarie Domani turno favorevole per la Roma che riceve Brescia un po’ meno per la Lazio col Sassuolo mentre il Cagliari ha l’occasione per blindare il terzo posto a Lecce in chiave salvezza al posticipo di lunedì tra Spal e Genova mentre la Sampdoria ospita l’Udinese chiuderò il tour al derby Bologna Parma e la nonna agevole trasferta della Fiorentina con il rodato Verona è tutto dalla redazione Vi auguro una buona giornata

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa