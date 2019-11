Ultime Notizie Roma del 23-11-2019 ore 10:10

romadailynews radiogiornale appuntamento con l’informazione Buongiorno della redazione Gabriella Luigi in studio ieri sera è durato 4 ore l’incontro tra il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte i vertici di arcelormittal sul ex Ilva di Taranto il premier ha annunciato che si metterà a breve pausa la battaglia legale nel frattempo non si fermerà l’acciaieria e non si spegneranno gli altiforni intanto si aprirà un confronto per arrivare a un nuovo piano industriale con soluzioni produttive con tecnologie ecologiche massimo impegno nel risanamento ambientale sul tavolo il governo mette la possibilità di un coinvolgimento pubblico e anche la valutazione di ammortizzatori sociali Fermo restando che andrà garantito L’impegno per il massimo livello di occupazione maltempo sull’Italia scattata una nuova allerta rossa in lìrischio esondazione a Genova dei ruscarolo fg1 in Valpolcevera poco più a nord della zona interessata dal crollo del ponte Morandi Il comune ha chiuso la viabilità della zona l’allerta è scattata mezzanotte mentre cadevano forti piogge 7 anni e mezzo di carcere questa è la pena inflitta dalla giustizia britannica due italiani di 25-26 anni riconosce colpevole il mese scorso a Londra dello stupro di una ragazza consumato il 26 febbraio di due anni fa in un locale notturno un’infamia festeggiata poi sotto l’occhio di una telecamera sorveglianza Teatro del misfatto un club di artrite al culmine di una notte brava l’incontro con la vittima una 23enne ormai è ubriaca che dopo l’abuso può abbandonata dai due ferite semi incosciente in una toilette del locale Cambiamo argomento Parliamo delle decreto legge salva precari ANIEF solleva critiche costruttive per migliorareimpianto di una legge che si pone come obiettivo risolvere il problema del precariato scolastico ma in realtà al momento salva pochi insegnanti Marcello Pacifico presidente del sindacato ANIEF evitare le procedure di infrazione di evitare irritazione di risposte del giudice perché regala una goccia rispetto al mare di 200.000 sorpresa dei 500.000 iscritti nelle graduatorie d’istituto che insegnano da fuori graduatoria delle disposizioni quindi interventi alcuni noti accettato dalla maggioranza ha dichiarato inammissibile che teniamo che non passa platea di accesso a tutti i precari indipendentemente dal servizio prestato è tutto dalla redazione Vi auguro una buona giornata

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa