Ultime Notizie Roma del 23-11-2019 ore 11:10

romadailynews radiogiornale Buona giornata dalla redazione studio Roberta Frascarelli una donna 30 anni residente nel palermitano è stata uccisa ieri sera a coltellate carabinieri hanno già fermato il presunto assassino 51 anni un imprenditore In quale la vittima aveva una relazione avrebbe ucciso la donna che minacciava di rivelare tutto alla moglie dell’imprenditore dopo una richiesta di denaro il corpo della vittima è stato ritrovato nelle campagne tra Balestrate e Partinico lungo la Statale 113 si sarebbe opposto al ritorno nel proprio paese della convivente Ucraina e perciò quest’ultima Forse per difendersi da un’aggressione di al culmine di una lite lo avrebbe soffocato con un sacchetto nero di quelli utilizzati per l’immondizia uno di quelli nei quali ne ha poi chiuso il cadavere che ha sistemato sul balcone e la ricostruzione della morte diFoti fatta dalla squadra mobile di Trieste coordinata dalla Procura della Repubblica che ha indagato la donna però mi spieghi un grave incendio che ha causato 3 feriti uno dei quali gravissima si è verificato ieri sera tardi a Milano un uomo è stato trasportato in arresto cardiaco e le sue condizioni stamani non sono ancora note accaduto in via Amedeo intorno alle 23:15 quando le fiamme si sono sviluppate in un appartamento un uomo di 65 anni è stato portato in condizioni disperate alla clinica Città Studi un uomo di 49 con ustioni di primo grado e secondo grado a volto e mani è stato portato in giallo a Niguarda e la sua prognosi è riservata una donna di 49 anni ha invece rifiutato il trasporto solo 24 ore prima una coppia di fidanzati a avevano perso la vita nell’incendio della loro mansarda sul posto di Amedeo 31 Le fiamme si sono propagate in un’abitazione già al centro di proteste da parte dei condomini del palazzoper viavai di prostitute le cause potrebbero essere di natura accidentale tre gli appartamenti dichiarati inagibili l’aereo con a bordo il papà che il seguito è atterrato all’aeroporto di Tokyo alle 17:26 926 ora italiana comincia per Bergoglio la visita Apostolica in Giappone dopo l’accoglienza ufficiale il pontefice si trasferirà alla nunziatura Dov’è il resto del paese che per ora è tutto grazie per averci seguito vi diamo appuntamento alle prossime news

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa